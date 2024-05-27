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        Haberler Yaşam Safranbolu'nun ağaç tünelli yolları görenleri büyülüyor

        Safranbolu'nun ağaç tünelli yolları görenleri büyülüyor

        Karabük'ün UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan ilçesi Safranbolu'daki güneşin zorlukla ulaşmaya çalıştığı yemyeşil ağaç tünelli yollar, görenleri büyülüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 14:02 Güncelleme: 27.05.2024 - 14:02
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        Osmanlı döneminden kalan somut ve soyut mirasın yanında doğa turizmiyle de adından söz ettiren Safranbolu ilçesini Bartın'a bağlayan kara yolunun yaklaşık 5 kilometrelik bölümündeki ağaçlar, yol boyunca adeta bir tünel oluşturuyor.

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        Yol, Safranbolu'daki tarih ve Bartın'ın Amasra ilçesindeki deniz turizmi arasında köprü görevi de üstleniyor.

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        İçine girerken ürkütücü görünse de ilerledikçe masalımsı bir ortamda dönüşen yolda ilerleyen sürücüler, manzaranın tadını çıkartıyor.

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        Yeşilin her tonun birbirine karıştığı, her mevsim ayrı bir renk cümbüşüne bürünen yoldan geçenler, çektikleri fotoğraflarla anı ölümsüzleştiriyor.

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        #safranbolu
        #ağaç tünelli yollar
        #haberler
        #Karabük
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