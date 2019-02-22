10 | 10

Cinci Hoca'nın eserlerini dere yataklarının üzerine yaptırdığını, bu yapıların altına da kanalizasyon sistemi kurdurduğunu anlatan Kuş, "O tarihte Safranbolu gibi küçük bir Anadolu kentinde atık suların, kanalizasyonun, yağmur sularının disipline edilmesi ve derenin üzerine bu yapıların yapılması, toprağın üretilemeyen değer olduğuna katkı olarak düşünülebilir. Geleneksel bir Türk kentini tanımlarken 4 temel ögeden bahsederiz. Bunlar han, hamam, cami ve çarşı şeklindedir. Cinci Hoca'nın bu 4 temel yapıdan ikisini üretmesi, Safranbolu için büyük bir kazanım" diye konuştu.