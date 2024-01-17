Safranbolu safranına, AB'den coğrafi işaret
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Safranbolu safranının Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili aldığını bildirdi
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, X sosyal medya hesabından, Türkiye'nin AB'den coğrafi işaret tescili alan ürünlerine ilişkin paylaşımda bulundu.
Safranbolu safranının, Türkiye'nin AB'den coğrafi işaret tescili alan 19'uncu ürünü olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, "Avrupa Birliği’nden tescilli ilk baharatımız Safranbolu safranı oldu. Ülkemize hayırlı olsun. Emeği geçen herkesi kutluyorum" ifadelerini kullandı.
Hisarcıklıoğlu, AB süreci devam eden 45 coğrafi işaret ve 5 geleneksel ürün adıyla ilgili çalışmalarının devam ettiğini aktardı.
AB'den coğrafi tescili alan ürünlerimiz şu şekilde...
1- Gaziantep baklavası
2- Aydın inciri
3- Malatya kayısısı
4- Aydın kestanesi
5- Milas zeytinyağı
6- Bayramiç beyazı
7- Taşköprü sarımsağı
8- Giresun tombul fındığı
9- Antakya künefesi
10- Suruç narı
11- Çağlayancerit cevizi
12- Gemlik zeytini
13- Edremit zeytinyağı
14- Milas yağlı zeytini
15- Ayaş domatesi
16- Maraş tarhanası
17- Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini
18- Ezine peyniri