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        Haberler Yaşam Safranbolu safranına, AB'den coğrafi işaret

        Safranbolu safranına, AB'den coğrafi işaret

        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Safranbolu safranının Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili aldığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 10:46 Güncelleme: 17.01.2024 - 10:46
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        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, X sosyal medya hesabından, Türkiye'nin AB'den coğrafi işaret tescili alan ürünlerine ilişkin paylaşımda bulundu.

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        Safranbolu safranının, Türkiye'nin AB'den coğrafi işaret tescili alan 19'uncu ürünü olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, "Avrupa Birliği’nden tescilli ilk baharatımız Safranbolu safranı oldu. Ülkemize hayırlı olsun. Emeği geçen herkesi kutluyorum" ifadelerini kullandı.

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        Hisarcıklıoğlu, AB süreci devam eden 45 coğrafi işaret ve 5 geleneksel ürün adıyla ilgili çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

        AB'den coğrafi tescili alan ürünlerimiz şu şekilde...

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        1- Gaziantep baklavası

        5

        2- Aydın inciri

        6

        3- Malatya kayısısı

        7

        4- Aydın kestanesi

        8

        5- Milas zeytinyağı

        9

        6- Bayramiç beyazı

        10

        7- Taşköprü sarımsağı

        11

        8- Giresun tombul fındığı

        12

        9- Antakya künefesi

        13

        10- Suruç narı

        14

        11- Çağlayancerit cevizi

        15

        12- Gemlik zeytini

        16

        13- Edremit zeytinyağı

        17

        14- Milas yağlı zeytini

        18

        15- Ayaş domatesi

        19

        16- Maraş tarhanası

        20

        17- Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini

        21

        ​​​​​​​18- Ezine peyniri

        22

        19- Safranbolu safranı

        23

        *Haberin görselleri AA, İHA ve DHA'dan servis edilmiştir.

        #haberler
        #coğrafi işaret
        #Safranbolu safranı
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