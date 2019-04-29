Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güneydoğusu, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kütahya, Afyonkarahisar, Antalya, Konya, Kayseri ve Giresun çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.



İLLERE GÖRE HAVA DURUMU



İSTANBUL 13°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu



ANKARA 9°C, 24°C



Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



İZMİR 15°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu



ANTALYA 16°C, 24°C

Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



SİNOP 12°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu



SAMSUN 11°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ERZURUM 4°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



DİYARBAKIR 8°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı