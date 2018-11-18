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Sağanak yağış Bodrum'da sele dönüştü

18.11.2018 - 10:04 | Güncelleme: İHA

Bodrum'da dün sabah saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olmaya başlayan sağanak yağmur sele neden oldu.

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    Bodrum'da dün sabah saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olmaya başlayan sağanak yağmur sele neden oldu. 

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    Cadde ve sokakların göle döndüğü ilçede araçlar sürüklenirken, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. 

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    Selin etkili olduğu bölgelerde asfaltların patladığı ve araçların üst üste çıktığı görüldü. 

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    Bodrum'da dün sabah saatlerinde başlayan ve gece boyu etkisini sürdüren şiddetli yağmur sele neden oldu. 

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    Asfaltların patladığı, çok sayıda aracın ve motosikletin sürüklendiği, elektrik direklerinin devrildiği ve su şebekelerinin patladığı ilçede hayat felç oldu. 

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    Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte selin ilçeyi savaş alanına çevirdiği görüldü. Belediye ekipleri tarafından selin etkili olduğu bölgelerde çalışma başlatıldı.

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    ARAÇLAR ÜST ÜSTE BİNDİ

     

    Edinilen ilk bilgilere göre, ilçeye son 24 saatte metrekareye 200 kilogram yağışın düştüğü öğrenildi. 

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    Neyzen Tevfik, Atatürk, Artemis, Mümtaz Ataman, Üçkuyular, Cevat Şakir caddeleri ve birçok mahalle sular altında kaldı. 

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    Birçok aracın sel sularına kapılarak sürüklendiği ve asfaltların patladığı görüldü. 

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    Çok sayıda ev ve iş yerinin sular altında kaldığı ilçede ilk bilgilere göre can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

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    Büyük maddi hasarın meydana geldiği tatil beldesinde belediye ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

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