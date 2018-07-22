Yargıtay'ın Arif Altay cinayetinde anne Selda Kocabay'ın cezasız kalmasından dolayı bozduğu dava yeniden görüldü. Yerel mahkeme bu kez işitme engelli olan anneye de ceza verdi. Selda Kocabay ile kızı Saadet Kocabay, Emine Girginer'in (21) öldürülmesi davasında da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almıştı.



DHA'nın haberine göre, 2015 yılı Şubat ayında, Akhisar ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Suyolu Mezarlığı Mevkisi'nde ot toplayan vatandaşlar, bir barakada yakılmış kadın cesedi görüp polise bildirdi. Cinayeti çözmek için kayıplar listesinde bulunanları araştıran polis, yakılan kadının işitme engelli Emine Girginer olduğunu saptadı. Girginer'in en son birlikte görüldüğü hepsi de işitme engelli olan Selda Kocabay ile kızı Saadet Kocabay, aile dostları D.D. gözaltına alındı.



İşaret dili tercümanı aracılığı ile ifadeleri alınan şüpheliler, ilk olarak yanmış kadın cesedinin bulunduğu yere, ardından Hashoca Mahallesi 67 Sokak'taki evlerine götürüldü. Şüphelilerin evlerinde olay yeri inceleme ekipleri bir dizi çalışma yaptı ve önemli ipuçlarına ulaştı. Yanmış kadın cesedinin bulunduğu bölgede ikinci bir ceset olduğu belirlenince, bu bölgede aramalar yoğunlaştı. İlk cesedin bulunduğu yere 100 metre uzaklıkta tarlada gömülen bir kişinin kemikleri bulundu. Kemikler buradan alınarak İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.



Yapılan araştırmalar sonucu yanmış cesedi bulunan kadının İzmir'in Seferihisar ilçesinde kaybolan sağır ve dilsiz Emine Girginer, 100 metre uzaklıkta kemikleri bulanan erkeğin de 15 aydır haber alınamayan sağır ve dilsiz Arif Altay olduğu belirlendi. Yaklaşık 6 ay süren DNA araştırmalarından ve testlerinden sonra kemiklerin, Arif Altay'a ait olduğu kesinlik kazandı.

İKİNCİ CİNAYET SORGUDA ÇIKTI



Selda Kocabay ve kızı Saadet Kocabay, işaret diliyle ifade verdikleri sorgularında, Emine Girginer cinayetini tüm ayrıntılarıyla anlattı. Selda Kocabay ile aynı mahallede oturan ve 2013 yılı Aralık ayında kaybolan sağır ve dilsiz Arif Altay'ın da böyle bir cinayete kurban gitmiş olabileceğini değerlendiren polis, anne- kızı, bunun için de çapraz sorguya aldı. Arif Altay'ın, gönül ilişkisi olduğu Saadet Kocabay'dan başka bir kadınla da ilişki yaşadığı için kardeşi Selim Burak Kocabay tarafından boğularak öldürüldüğü saptandı.



İKİ İDDİANAME HAZIRLANDI



Soruşturmayı yürüten savcılık, ilk olarak, Arif Altay'ın öldürülmesiyle ilgili iddianame hazırladı. Savcı, Saadet Kocabay ve kardeşi Selim Burak Kocabay hakkında, TCK'nın 81. maddesini içeren 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açtı. Emine Girginer'in öldürülmesiyle ilgili ise ikinci bir dava açıldı. Bu davada da Selda Kocabay, kızı Saadet Kocabay ve aile dostları D.D. hakkında TCK'nın 82/1-b bendi uyarınca 'canavarca ve eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.



ARİF ALTAY CİNAYETİNİN KARARI ANNE CEZASIZ KALDIĞI İÇİN BOZULDU



Arif Altay'ın öldürülmesiyle ilgili Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklardan Saadet Kocabay'a müebbet, kardeşi Selim Burak Kocabay'a ise 13 yıl hapis cezası verdi. Anne Selda Kocabay'a ise olayla ilgisi bulunmadığı gerekçesiyle ceza verilmedi. Dosyayı inceleyen Yargıtay, anne Selda Kocabay'ın cezasız kalması nedeniyle kararı bozdu. Dava yerel mahkemede yeniden görüldü. Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi, ikinci kez görülen davada, anne Selda Kocabay'a da müebbet hapis cezası verdi.



DİĞER DAVADAN DA CEZA ALMIŞLARDI



Emine Girginer'in öldürülmesi davasında ise mahkeme Selda Kocabay ile kızı Saadet Kocabay'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermiş, delilleri yok etmekle suçlanan diğer sanık, aile dostları D.D. ise beraat etmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ