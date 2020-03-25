Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru ne zaman? Şeklindeki sorular atama bekleyen milyonlarca sağlık çalışanı tarafından merak konusu oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün akşam yaptığı açıklamada 32 bin personel alımı yapılacağını duyurdu ve sağlık çalışanlarının maaşlarına ek ödeme yapılacağının müjdesini verdi. İşte, Sağlık Bakanlığı personel alımı ile ilgili detaylar...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN?

Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Sağlık çalışanlarına ek ödeme için sayın Maliye Bakanlığımızın bugün itibarıyla onayladığı tabandan yani performans uygulaması var biliyorsunuz, bu uygulamayı devre dışı bırakıyoruz, tabandan bu performansı vermeyi sayın Maliye Bakanımız onayladılar. 32 bin personeli de en hızlı şekilde önümüzdeki bir iki hafta içerisinde almak üzere bir organizasyon içindeyiz." dedi.

"SAĞLIK PERSONELİNE EK ÖDEME TAVANDAN OLACAKTIR"

En üst düzeydeki dikkat sahibinin sayın Cumhurbaşkanımız olduğunu belirtmek istiyorum. Kendisine ve Maliye Bakanı'na bu süreçte gösterdiği hassasiyetten ötürü teşekkür ediyorum. Personelimizin ek ödemelerinin üç aylık zaman diliminde tavan yüzde 100 olacağını ifade etmek istiyorum.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

ÖSYM'nin yayımlayacağı kılavuzda bulunan sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48 inci maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

657 sayılı Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı uyruklu adaylar tercihte bulunamayacaktır.

KPSS Tercih Kılavuzunda belirtilen sözleşmeli pozisyonlara yerleşenlerin, yayımlanacak kılavuzda belirtilen sözleşmeli pozisyonları tercih etmeleri sistem tarafından engellenecektir.

Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar göreve başlatılmayacaktır.

Durumu “Başvuru Genel ve Özel Şartlarına” uygun olmayan adaylar ile yerleştirildiği sözleşmeli pozisyonun niteliklerini taşımayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar, göreve başlatılmayacaktır.

ODYOLOG ALIMI İÇİN ÖZEL ŞARTLAR: Söz konusu pozisyona odyoloji alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun veya diğer lisans eğitimleri üzerine odyoloji yüksek lisansı veya doktorası yapan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü/mülga Devlet Personel Başkanlığınca bilgileri alınmış adaylar başvurabilecektir.

PERFÜZYONİST ALIMI İÇİN ÖZEL ŞARTLAR: Söz konusu pozisyona perfüzyon alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun veya diğer lisans eğitimleri üzerine perfüzyon alanında yüksek lisans yapan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü/mülga Devlet Personel Başkanlığınca bilgileri alınmış adaylar başvurabilecektir.

DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ ALIMI İÇİN ÖZEL ŞARTLAR: Söz konusu pozisyona dil ve konuşma terapisi alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun veya diğer lisans eğitimleri üzerine dil ve konuşma terapisi alanında yüksek lisans veya doktora yapan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü/mülga Devlet Personel Başkanlığınca bilgileri alınmış adaylar başvurabilecektir.

SAĞLIK FİZİKÇİSİ ALIMI İÇİN ÖZEL ŞARTLAR: Söz konusu pozisyona fizik, fizik mühendisliği veya nükleer enerji mühendisliği eğitimi üzerine radyoterapi fiziği, diagnostik radyoloji fiziği veya nükleer tıp fiziği dallarının birinde yüksek lisans mezunu olan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü/mülga Devlet Personel Başkanlığınca bilgileri alınmış adaylar başvurabilecektir.