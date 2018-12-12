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Sağlık Bakanlığı personel alımı ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından müjdeli haber geldi. Koca, yaptığı açıklamada 2018 yıl sonuna kadar yani yaklaşık 3 hafta içerisinde 6 bin 500 Sağlık Bakanlığı personel alımı (Acil tıp teknisyeni, veri analizi yapan işletmen, ambulans şoförü, yardımcı klinik elemanı gibi alanlarda hizmet yapacak elemanlar... ) yapılacağı müjdesini verdi. Konuşmasına devam eden Koca; ayrıca 2019 yılı sonuna kadar ise pratisyen hekim, uzman hekim, diş hekimi ve eczacı olmak üzere yaklaşık 25 bin Sağlık Bakanlığı personel alımı yapılacağı müjdesini verdi.
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AA muhabirine, sağlık personeli ile diğer alanlarda yapılacak atama ve alımlara ilişkin bilgi verdi.
Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin önemli adımların atıldığını vurgulayan Koca, sağlıkta şiddet konusunda alınacak tedbirleri içeren düzenlemelerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla yürürlüğe girdiğini anımsattı.
Koca, sağlık çalışanlarının uzun süredir bekledikleri emeklilik ve yıpranma payına ilişkin çalışmaların çözümü noktasında yasal düzenlemelerin de yapıldığını söyledi.
2018 YILI SONUNA KADAR 6 BİN 500 KİŞİ DAHA ALACAĞIZ
Sağlık Bakanlığına bu yıl sonuna kadar toplam 10 bin kişi alınacağını belirten Koca, "3 bin 500 kişinin alım süreci tamamlanmak üzere. 2018 yılı sonuna kadar 6 bin 500 kişinin daha alımını yapacağız. Acil tıp teknisyenleri, veri analizi yapan işletmenler, ambulans şoförleri, yardımcı klinik elemanı gibi birçok alanda alımlarımız söz konusu olacak" dedi.
Bakan Koca, gelecek yıl yapılacak sağlık çalışanı alımlarına ilişkin de şu bilgileri verdi:
"Şu ana kadar 8 şehir hastanemiz hasta kabulüne başladı. Yakın zamanda Bilkent Şehir Hastanemiz de hasta kabulüne başlayacak. 2019'da açmayı planladığımız şehir hastanelerimiz ve kendi genel bütçemizden yaptığımız hastanelerimizin açılışı da olacak.
"MEVCUT PERSONELLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR"
Bu çerçevede, 2019 içinde olabilecek alımlarla ilgili de bir çalışma içindeyiz. 25 bine yakın pratisyen hekim, uzman hekim, diş hekimi ve eczacılar olmak üzere alımlar söz konusu olacak. Bunun dışındaki sağlık çalışanlarıyla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor."GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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