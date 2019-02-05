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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2018'in son günlerinde 16 bin sağlık personeli alımı yapacağını duyurmuştu. Hemşire, ATT, sağlık memuru, diş hekimi, şoföri destek personeli ve diğer kadrolarda sağlık personel alımı yapacağını bildirdi. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir?
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
Sağlık Bakanlığı personel alımı ile ilgili ayrıntıyı Resmi Gazete'de yayımladı. "Eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimlerinin 2019 yılında uygulanmak üzere ekli listede belirtildiği şekilde tespit edilmesine 10/07/2003 tarihli ve 4924 sayılı Kanunun 1'inci maddesi gereğince verilmiştir" denildi.
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir;
1. 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1),(4),(5),(7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak.
2. 18 yaşını tamamlamış olmak.
3. 36 yaşından gün almamış olmak.
4. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).
5. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere sahip olmak.
6. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.
7. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.
8. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) kapsamındaki taleplerde;
a) Önlisans mezunları için; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2018 yılında yapılan KPSS’ye girmiş olmak ve P93 puan türünden en az 60 puan almış olmak.
b) Lisans mezunları için; ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan KPSS’ye girmiş olmak ve P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.
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