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Sağlık Bakanlığı personel alımı 2018: Sağlık Bakanlığı sınavsız 5 bin 298 personel alım şartları neler?

Sağlık Bakanlığı 5 bin 298 personel alımı için düğmeye bastı. Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda personellerin İş-Kur üzerinden kura usulüyle belirleneceği açıklandı. Alınacak personellerin içerisinde ilköğretim mezunu, engelli ve eski hükümlü işçiler yer alacak. İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları

03.09.2018 - 22:21 | Güncelleme:

Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere sürekli işçi alımı için resmi internet adresinden bir duyuru yayımladı. Sağlık Bakanlığını duyurusuna göre, İş-Kur üzerinden kura usulü ile en az ilköğretim düzeyinde 3.591 sürekli işçi, 431 engelli işçi ve 1.276 eski hükümlü işçi olmak üzere toplam 5.298 sürekli işçi alınacak. Sürekli işçi kadroları ve başvuru şartları İş-Kur internet sitesi üzerinden yayımlanacak. Şartları uyan adaylar, başvurularını 04 – 13 Eylül 2018 tarihleri arasında İş–Kur www.iskur.gov.tr adresinden yapacak. İşte Sağlık Bakanlığı personel alım şartları ve İş-Kur detayları...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIM ŞARTLARI

1. Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir;

a) Engelli, eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan adaylar hakkındaki ilgili mevzuat hükümleri ile 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak.

İŞ-KUR GİRİŞ SAYFASI

 

b) 18 yaşını tamamlamış olmak.

c) Kura usulüne tabi kadrolara başvurulan meslek için son başvuru tarihi itibariyle en az ilköğretim mezunu olmak.

d) Kura usulüne tabi kadrolara başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden / programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer sertifika / belgelere son başvuru tarihi itibariyle sahip olmak.

e) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NIN PERSONEL ALIMINI YAPACAĞI KADROLAR

 

2. Engelliler için ilan edilen kadroya başvuran adaylar, durumlarını ilgili mevzuatına göre yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için sağlık kurulu raporuyla (Doğuştan ya da sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişilerden tüm vücut fonksiyon kaybının en az yüzde kırk olduğunu belirten sağlık kurulu raporu) belgelendirmeleri gerekmektedir.

3. Eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan adaylardan;

a) Eski hükümlüler için ilan edilen kadroya başvuran adaylar, affa uğramış olsa bile, Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananlardan eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirmeleri gerekmektedir.

b) Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan adaylar, 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı ile durumlarını belgelendirmeleri gerekmektedir.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

 

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