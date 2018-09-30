Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı. İŞKUR iş birliği ile toplam 5 Bin 298 işçi alımı gerçekleştirildi. Bunların 1276 eski hükümlü ve 431'i engelli personel. Başvurular sona erdikten sonra gözler kura çekimindeydi. Kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

İŞKUR PERSONEL ALIM SONUÇLARINI AÇIKLANDI

İşkur kabul gören başvuruları açıkladı. Sağlık Bakanlığı, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü YHGM tarafından 5 bin 298 sağlık işçisi alımı kapsamında 13 Eylül 2018'de tamamlanan başvuru sonuçları açıklandı. Bakanlık tarafından sağlık işçisi alımı sonuçları ve kuraya tabi olarak atanma talepleri gönderilenler belli oldu. Aşağıdaki bağlantılardan tüm listelere ulaşabilirsiniz.

Türkiye İş Kurumu İŞKUR tarafından yapılan duyuruda Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Nihai Listeleri belli olduğu duyuruldu. İlgili iki farklı liste bulunmaktadır. Listeleri aşağıdaki bağlantılardan mobil cihazınıza veya masaüstü bilgisayarınıza direk indirebilirsiniz.

Sağlık işçisi alımı başvuru sonucu kura tarihi ve diğer detaylar kılavuzda şu şekildeydi! İŞKUR tarafından Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirilen aday listeleri, kura yeri, kura tarihi, kura sonuçları ve diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün internet adresinden ilan edilecektir. Kuraya katılacak adaylar ve kura sonucu yerleştirilen adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacağı belirtildi.

Başvuru kabul sayıları! İstanbul ili için kuraya hak kazanan sayısı 51 bin 767 olurken, Ankara için sayı 55 bin 538 olarak açıklandı. 25 Eylül itibarıyla sadece İstanbul ve Ankara açıklandı. Diğer iller de açıklandıkça bu haberimizde yer alacaktır. Ayrıca İstanbul ili için alım yapılacak normal temizlik görevlisi sayısı 1433 iken Ankara ili için bu sayı 40 kişi olacak.

KURA TARİHİ NE ZAMAN?

Kuraya katılmaya hak kazanan adaylar için kura tarihi 25 Ekim 2018 tarih 09:00-18:00 saatlerinde Ankara ilinde yapılacaktır.

İstanbul listesini görmek için tıklayınız

Ankara listesini görmek için tıklayınız

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