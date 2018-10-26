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Sağlık Bakanlığı son dakika! Personel alımı kura çekim sonuçları duyurusu! Sonuçlar için...

Sağlık Bakanlığı 5 Bin 298 personel alımı için kura çekilişinin başladığını duyurdu. Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere sürekli işçi alımı kura çekiminin ilk bölümü 25 Ekim Perşembe günü Bilkent Yerleşkesinde gerçekleşti. Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulanabiliyor. İşte sonuçlar

26.10.2018 - 14:50 | Güncelleme:

Sağlık Bakanlığı tarafından alınacak olan 5 Bin 298 personel için kura çekimi dün başladı. İl il sonuçlar belli oluyor. Sağlık Bakanlığı tarafından gelen açıklama ise şu şekilde...

"Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere sürekli işçi alımı kura çekiminin ilk bölümü 25 Ekim Perşembe günü Bilkent Yerleşkesinde gerçekleşti.

Bakanlık hizmet birimlerinde, 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında en az ilköğretim düzeyinde 3 bin 591 sürekli, 431 engelli ve bin 276 eski hükümlü olmak üzere toplam 5 bin 298 sürekli işçi alınacak.

İstihdam edilecek illere ve pozisyonlara göre iki güne bölünen kura çekimlerinde ilk gün;

-Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı, İnşaat Boyacısı/Boyacı, Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik), Marangoz (normal, engelli, eski hükümlü/TMY) kurası,

-Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Isparta, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Merkez Teşkilat, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Siirt, Sinop, Sivas, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Yalova, Yozgat illeri Temizlik Görevlisi (normal, engelli, eski hükümlü/TMY) kurası çekildi.

İkincisi bugün gerçekleşecek olan kura çekiminde ise;

-Adana, Adıyaman, Ankara, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Konya, Malatya, Mardin, Samsun, Şanlıurfa, Van, Zonguldak İlleri Temizlik Görevlisi (normal, engelli, eski hükümlü/TMY) kurası çekilecek.


Kura sonuçları https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır." denildi.

KURA SONUÇLARI SORGULAMA

 

İŞKUR GİRİŞ EKRANI (SONUÇLARI ÖĞRENME)

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