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Sağlık çalışanları 2023’e hastalara hizmet ederek girdi

Türkiye’de yılbaşı düzenlenen çeşitli etkinlerle kutlandı ancak bazı meslek grupları yılbaşında da çalışmaya devam etti. Sağlık çalışanları da yılbaşında hastalara hizmet etmeyi sürdürdü. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nin bütün birimlerindeki çalışanları yeni yıla sağlık hizmetlerine devam ederek girdi

Sağlık çalışanları 2023’e hastalara hizmet ederek girdi
İHA

Sağlık çalışanları 2023 yılına hastalara hizmet ederek girdi. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi çalışanları aileleriyle birlikte olmak yerine çalışmaya devam etti.

Türkiye’de yılbaşı düzenlenen çeşitli etkinlerle kutlandı ancak bazı meslek grupları yılbaşında da çalışmaya devam etti. Sağlık çalışanları da yılbaşında hastalara hizmet etmeyi sürdürdü. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nin bütün birimlerindeki çalışanları yeni yıla sağlık hizmetlerine devam ederek girdi.

“İnsanlara sağlık hizmeti verdiğimiz için onların hayatlarına dokunabildiğimiz için sevinç yaşıyoruz”
Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi’nde görevli Hemşire Bekir Kış, “Ailemizle birlikte olamayınca ister istemez üzülüyoruz ama diğer yandan da insanlara sağlık hizmeti verdiğimiz için onların hayatlarına dokunabildiğimiz için sevinç yaşıyoruz. Mesleğimizin kutsal olduğunu düşünüyorum. Önceki iki sene çok yoğunduk çok yorulmuştuk. Bu sene kalan iki seneye göre daha iyi geçtiğine inanıyorum. Temennim 2023’ün daha iyi olmasıdır” dedi.

“SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZ YILBAŞINDA DA GÖREVİNİ DEVAM ETTİRMEKLE YÜKÜMLÜ"

Yeni doğan kliniğinde görevli asistan hekim Dr. Samet Demir, “Sağlık çalışanlarımız yılbaşında da inşallah ilerleyen vakitte de her zaman bu görevini devam ettirmekle yükümlü. Çünkü herkesin en kıymetli emanetleri yakınları, çocukları ve akrabaları. Bizler için de çocuklar, yeni doğan bebekler bizlere emanet. Ondan dolayı nöbetlerimizi severek tutuyoruz ve yeni yılda da tutmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“SAĞLIKÇININ YENİ YILI ÖZEL GÜNÜ, BAYRAMI OLMUYOR"

Yoğun bakım hemşiresi Merve Tali ise, “Bugün ailemizle olmak varken buradayız mesleğimizin başındayız. Son iki yıldır yeni yıla nöbette giriyorum, aslında bu duruma alıştım diyebilirim çünkü sağlıkçının yeni yılı, özel günü, bayramı olmuyor. Bugün burada ünitemizde takibini sürdürdüğümüz bebeklerimizle gireceğiz yeni yıla. Bundan da ekip olarak memnunuz çünkü onlar da ailelerinden ayrılar. Onlara ekip olarak ailelerinin yokluklarını hissettirmemek için çalışıyoruz. Yeni yılda herkese sağlık ve huzur diliyorum” dedi.

“Burada ekip arkadaşlarımızla ikinci ailemizle birlikteyiz”

Kadın doğum bölümü asistanı Dr. Hanife Ürün ise, “Bugün burada nöbetçiyiz doğumlarımız sezaryenlerimiz devam ediyor. Ailelerimizden uzak olduğumuz için biraz burukluk olsa da burada ekip arkadaşlarımızla, ikinci ailemizle birlikteyiz. O yüzden şu an mutsuz değiliz. 2022 çok yoğun geçti İstanbul’un en büyük hastanesinde çalışıyoruz. Yoğun ve keyifli bir seneydi” ifadelerini kullandı.

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