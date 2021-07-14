Şahan'dan 'kaçak iskele' açıklaması 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Oyuncu Şahan Gökbakar, hakkında çıkan haberlerle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Gökbakar, "Önce magazin olarak başlandı, sonra ana haberlere ve gazete manşetlerine çıktı. Benden önceki sahibinin almış olduğu yapı kayıt belgeleri var. Evimin ve iskelemin kaçak olduğu koca bir yalan" ifadelerini kullanarak, tepki gösterdi.

"Ne dubleks villa var, ne kaçak iskele, ne de yıkım kararı... Burada tek katlı bir köy evi, 20 metrekare de iskelesi var. Ben burayı almadan önce de yıllardır vardı. Yapı kayıt belgelerini de almış benden önceki ev sahibi." diyen Şahan Gökbakar, ayrıca, iskelesinin yapı kayıt belgesinin fotoğrafını da paylaştı.

Yaşanan durum ile ilgili olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Muğla İl Müdürlüğü tarafından inceleme başlatılan iskele ve arsa üzerindeki yapının yıkımı ya da yasal olup, olmadığı konusunun yapılacak olan değerlendirmeler sonucunda belli olacağı bilgisine ulaşıldı.

TATİL DEVAM EDİYOR

Öte yandan Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Şahan Gökbakar, tatiline kaldığı yerden devam ediyor. Önceki gün çocuklarıyla birlikte Marmaris'te görüntülenen Gökbakar'ın keyfi de bir hayli yerindeydi.

NE OLMUŞTU?

Komedyen Şahan Gökbakar, Marmaris'te turistik Selimiye ile Turgut Mahallesi arasında bulunan Delikyol mevkiinde karadan ulaşımın olmadığı koyda bir süre önce Ankara'daki profesörden 10 milyon liraya dubleks villa satın aldı.

Gökbakar, iddiaya göre, Marmaris'e 67 kilometre uzaklıkta olan mahallede satın aldığı villanın önündeki sahile izinsiz olarak iskele yaptırıp, 'Özel mülktür girilmez' tabelasını astı; sahile deniz kumu döktürüp, denize zodyak botla tonoz bıraktı. Şahan Gökbakar'ın tabelayı astığı anlar, koydaki teknelerden görüntülenip, sosyal medyada paylaşıldı, basında da haber olarak yer aldı.

Paylaşım ve haberlerin ardından Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, alan ile ilgili 8 Temmuz'da inceleme başlattı. Bu gelişmeler üzerine villasının bulunduğu koyun 30 metre açığına demirlediği motor yatından dürbünle çevreyi gözlemeye başlayan Gökbakar, iskele ve plaja astığı 'Özel mülktür girilmez' tabelasını söktü.

YETKİLİ KURUMLARLA BAĞLANTIYA GEÇTİ

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, incelemeyi tamamlayarak, iskelenin kaldırılması ve alanın eski haline dönüştürülmesi için Marmaris Belediyesi'ne, tonozların kaldırılması için ise Büyükşehir Belediyesi'ne tutanakları gönderdi.

Gökbakar'ın da avukatları aracılığıyla eksiklerin tamamlanması ve gereken düzenlemelerin yapılması için yetkili kurumlarla bağlantıya geçtiği öğrenildi. Gönderilen resmi evrakın Marmaris Belediyesi'ne ulaşmadığı, ulaştığında encümen kurulunun toplanarak, karar vereceği bildirildi.

Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nün dubleks villanın yapı kullanım izni olup, olmadığına dair ise resmi kurumlarla yazışmalarının devam ettiği kaydedildi.