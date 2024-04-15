Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımı müjdesi! İŞKUR Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları nelerdir?
Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımı bünyesinde görev yapmak üzere 28 sürekli işçi alımı yapılacak. Kamuda personel olmak isteyen adaylar için Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımı başvuruları başlıyor. Başvurduğu pozisyona ilişkin genel ve özel şartlar bulunuyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı, Sahil Güvenlik Karadeniz Onarım Destek Komutanlığı (İlkadım/SAMSUN) iş yerinde istihdam edilmek üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla başvurular yapılacak. Peki Sahil Güvenlik Komutanlığı 28 personel alımı ne zaman? İşte, İŞKUR Sahil Güvenlik Komutanlığı personel işçi alımı başvuru şartları ve tüm detaylar...
Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımı yapıyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde 28 sürekli işçi alımı yapılacak olan adaylar sürekli işçi alım ilanında yer alan kadrolardan sadece birine başvuru yapabilir. Birden fazla ilana başvuru yapanlar ile İçişleri Bakanlığında ücretleri genel bütçeden ödenen bir iş yerinde çalışmakta olan işçilerden müracaat edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. İşte Sahil Güvenlik Komutanlığı 28 personel alımı detayları
SAHİL GÜVENLİK KARADENİZ ONARIM DESTEK KOMUTANLIĞI
2024 YILI 28 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI İLANI
(16-22 NİSAN 2024)
Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı, Sahil Güvenlik Karadeniz Onarım Destek Komutanlığı (İlkadım/SAMSUN) işyerinde istihdam edilmek üzere, 4857 sayılı İş Kanunu ile Kamu Kurumu ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi uyarınca Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla 28 (Yirmisekiz) sürekli işçi alımı yapılacaktır.
BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ
1- Başvurular 16-22 Nisan 2024 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Samsun İl Müdürlüğü ve İlçe Hizmet Merkezleri veya internet (www.iskur.gov.tr) adresinde yapılabilir.
2- Adaylar sürekli işçi alım ilanında yer alan kadrolardan sadece birine başvuru yapabilir. Birden fazla ilana başvuru yapanlar ile İçişleri Bakanlığında ücretleri genel bütçeden ödenen bir iş yerinde çalışmakta olan işçilerden müracaat edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
GENEL ŞARTLAR
1- 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.
2- Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak, 36 yaşından gün almamış olmak.
3- Adayların son başvuru tarihi itibariyle ilanda yer alan iş gücü taleplerinin karşılarında belirtilen okul bölümlerinin birinden mezun olması veya son başvuru tarihi itibarıyla ilanda belirtilen ustalık belgelerinin birine sahip olması ve belirtilen diğer özel şartları sağlaması gerekmektedir. (Ustalık belgesine hak kazanmasına rağmen, son başvuru tarihi itibarıyla belgesi düzenlenmemiş olanlar da başvuru yapabileceklerdir. Ancak, belge kontrollerinde adayların bu durumu ispatlayıcı belge ibraz etmeleri gerekmektedir). Hâlihazırda örgün öğretime devam edenler başvuruda bulunamaz.