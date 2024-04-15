BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

1- Başvurular 16-22 Nisan 2024 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Samsun İl Müdürlüğü ve İlçe Hizmet Merkezleri veya internet (www.iskur.gov.tr) adresinde yapılabilir.

2- Adaylar sürekli işçi alım ilanında yer alan kadrolardan sadece birine başvuru yapabilir. Birden fazla ilana başvuru yapanlar ile İçişleri Bakanlığında ücretleri genel bütçeden ödenen bir iş yerinde çalışmakta olan işçilerden müracaat edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

GENEL ŞARTLAR

1- 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

2- Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak, 36 yaşından gün almamış olmak.