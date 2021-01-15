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HaberlerGündemSÜRÜCÜLER DİKKAT! Son dakika: Karadeniz Sahil Yolu ÇATLADI!
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Karadeniz Sahil Yolu'nda 'çatlak' tehlikesi!

Deniz dolgusu üzerine inşa edilen, Samsun´dan Artvin´in Sarp Sınır Kapısı´na kadar uzanan, 542 kilometrelik Karadeniz Sahil Yolu'nda çatlaklar oluşmaya başladı. Karayolları ekipleri, alt katmana suyun sızmasıyla yolun bozulması riskine karşı oluşan çatlaklar için önlem aldı. Rize İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Murat Yazıcı "Kıyıya çok yakın kum alımı, buradaki yüzey çatlaklarını çok hızlandıran ve tetikleyen bir durum" dedi

SÜRÜCÜLER DİKKAT! Son dakika: Karadeniz Sahil Yolu ÇATLADI!
Karadeniz Sahil Yolu'nda 'çatlak' tehlikesi!
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DHA

Karadeniz Bölgesi´nde, 1987 yılında yapımına başlanan ve 20 yılda tamamlanarak, 2007'de ulaşıma açılan 542 kilometre uzunluğundaki Karadeniz Sahil Yolu'nda çatlaklar oluşmaya başladı.

Deniz dolgusu üzerine inşa edilen yolun Trabzon, Rize ve Artvin geçişlerinde görülen çatlaklardan yağmur suyunun sızarak, yolun alt katmanlarına zarar vermemesi için karayolları ekipleri çalışma başlattı.

ÖZEL ZİFT ENJEKTE EDİLİYOR

DHA'da yer alan habere göre çatlakları tespit eden ekipler, özel zift enjekte ederek, boşlukları doldurmaya çalışıyor. Trabzon ve Rize geçişinde çatlaklara karşı önlem alındı. İyidere ilçesinde yolun 8 kilometrelik kısmında yapılan çatlak onarımı tamamlandı. Çatlak onarımı ile geçici tedbir uygulanan yolda ömrü tamamlanan 5 santimetrelik üst asfalt kaplamanın ilerleyen dönemlerde sökülerek, yeniden dökülmesinin planlandığı öğrenildi.

"KIYIYA YAKIN KUM ALIMI SEBEP OLUYOR"

Rize İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Murat Yazıcı, Karadeniz Sahil Yolu'nda çatlaklar oluştuğunu belirterek bu çatlaklara ziftle müdahalenin araç ulaşımı için tehlike oluşturduğunu söyledi. Yazıcı "Yolda, İyidere köprüden başlayıp Derepazarı ilçesine kadar devam eden parçalı çatlaklar var. İç yolda çatlaklar arttıkça buna çözüm olarak ziftle kaplamayı düşünmüşler. Bu çatlakların birkaç tane sebebi olabilir. En önemli sebebi, denizle kara arasında kalan topuk bölgesi dediğimiz noktadan eğer kum ya da hafriyat alırsanız zeminde oynamalar meydana gelir ve asfaltta çatlamalar gözükür.

"ZEMİNİN ARAŞTIRILMASI GEREKİYOR"

Bir diğer ihtimal, sıcak asfalta dökmeden önce sıkıştırılmış tabakalar oluştururuz. Tabakanın altında çökmeye müsait bir zemin mi var bunların araştırılması gerekir. Ben uzunca bir süredir gözlemliyorum. Kıyıya çok yakın kum alımı buradaki yüzey çatlaklarını çok hızlandıran ve tetikleyen bir durum. Araç trafiği titreşimleri ve fren yükleri ile çatlaklar iyice artmış durumda. Sıcak asfalt uygulaması ile beraber bu yolda günü kurtarırız ancak trafik kazalarına davetiye çıkartırız. Bu yöntemle araçların kaymasına sebep olabilecek bir zemin oluştururuz" dedi.

"ZİFT DÖKMEK MÜHENDİSLİK KURALINA UYMAZ"

Sorunun kökten çözümü için çatlayan tabakanın tamamen temizlenmesi gerektiğini anlatan Yazıcı, "Zeminde oluşan sıkıntının giderilmesi, topuk bölgesinde sıkıntı varsa bir perde duvarla içinin boşalmasının engellenmesi, üstteki toprağın sıkıştırılarak binderin tekrar serilerek üzerine sıcak asfaltın sağlam bir şekilde atılması lazım. Siz çatlayan her noktaya zift dökmeye başlarsanız hiçbir mühendislik kuralına uymadığı gibi trafik ve can güvenliği kurallarına da aykırı bir durum oluşmuş olur" ifadelerini kullandı.

"YİNE ÇATLAMALAR OLUYOR"

Yoldaki çatlakların neden kaynaklandığını bilmediğini söyleyen yöre sakinlerinden Hızır Pandır, "Bu çatlakların neden oluştuğunu bilmiyoruz, ekipler sürekli tamirat yapıyor. Ama sonrasında yeniden bu çatlaklar ortaya çıkıyor" dedi. Atakan Çelik de, "Yol çatlaklarını onarıyorlar, çatlayan yerlerin üzerine zift sererek onarımı yapıyorlar ama bir süre sonra yeniden çatlakları görebiliyoruz. Bu çatlamalara neyin sebep olduğunu bilmiyoruz" diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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