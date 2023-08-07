Şahinkaya doğaseverlerin yeni rotası oldu

10 Şurada Paylaş!







Karşılaştığı manzaranın, sosyal medyada gördüğünden daha güzel olduğuna işaret eden Melikoğlu, "Beklentimi gerçekten karşıladı. Herkese tavsiye ediyorum. Herkes gelip böyle bir yeri görebilir. 10 gündür buradayım. Şimdi Çal Mağarası'ndan geliyorum. Orası da çok güzel" dedi.

11 Şurada Paylaş!







"MÜŞTERİLERİMİZ EN ÇOK KUYMAK YEMEYİ TERCİH EDİYOR" Restoran ve kafe işletmecisi Erkan Demir ise yaz turizm sezonuyla yabancı turistlerin yoğunlaşmaya başladığını vurguladı. Şahinkaya'nın yerli ve yabancı herkes tarafından tercih edildiğine dikkati çeken Demir, turistlerden olumlu mesajlar aldıklarını ifade etti.