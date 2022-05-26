AA

Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki Altınkaya Baraj Gölü havzasında bulunan ve baharın gelmesiyle yeşile bürün​​​​​​​en Şahinkaya Kanyonu, ziyaretçilerini bekliyor.

Kızılırmak Nehri'nin turkuaz rengi sularının sarp kayalıklar arasında kendine yol bulmasıyla oluşan ve ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta yer alan Şahinkaya Kanyonu, 3 bin 250 metre uzunluğu, ortalama 106 metre su derinliği ve 340 metre kanyon yüksekliğiyle dikkati çekiyor.

Bakanlar Kurulu tarafından 2012'de ulusal turizm bölgesi, 2015'te ise tabiat parkı ilan edilen Şahinkaya Kanyonu'nda ziyaretçiler, doğayla buluşarak teknelerle gezinti, su sporları ve doğa yürüyüşü yapabiliyor.

Ekstrem sporlar festivali Falcon Fest'e de ev sahipliği yapan Altınkaya Baraj Gölü'ndeki kanyon, adrenalin tutkunlarınca tercih ediliyor.

Kanyon etrafında Hititlere kadar uzanan medeniyetin geçmişinin izleri ve tarihi kalıntılar bulunuyor.

Yılın her mevsimi ayrı güzelliğe sahip Şahinkaya Kanyonu, baharın gelmesiyle yeşile büründü. Dron ile görüntülenen kanyon, manzarasıyla fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Etrafında piknik ve kamp alanları, restoran ve kafelerin bulunduğu kanyonda Büyükşehir Belediyesi ile özel sektöre ait feribotlarla seferler düzenleniyor.

"TÜM TÜRKİYE'Yİ, TÜM DÜNYAYI BEKLİYORUZ"

Samsun Turizmciler Derneği Başkanı Dilek Genç, Şahinkaya Kanyonu'nun son 10 yılda turizm yönünden oldukça önemli mesafe katettiğini söyledi.

Kanyonda feribot ve tekne kiralama yapılarak gezilebildiğini anlatan Genç, "Tekne turu düzenleyebiliyorsunuz. Bunu, kısa bir tekne turu olarak görmeyelim. Birkaç saatlik vaktinizi, bir gününüzü ayırmalısınız" dedi.

Kanyonda tarihi değerler de bulunduğunu dile getiren Genç, "Orada merdivenler var, tapınak olarak da kullanılmış. Daha eski tarihlerde neler yapıldı bilemiyoruz ama görseli harika, muhteşem bir kanyon. Tüm Türkiye'yi, tüm dünyayı bekliyoruz" ifadesini kullandı.