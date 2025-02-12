Sahipsiz hayvanlar için Beyoğlu'nda bakımevi

Beyoğlu’nda kamu ve özel sektör el ele vererek sokak hayvanları için yeni bir projeyi hayata geçirdi.

Beyoğlu Belediyesi ile kahve zinciri Espressolab arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında Sütlüce Bademlik’te bulunan ‘Beyoğlu Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi’ yenilendi.

Eski yapının yerine; içerisinde kedi yoğun bakım ünitesi, muayene ekipmanları, çelik kafesler, infüzyon pompası ve oksijen konsantratörü de bulunan tam teçhizatlı, iki katlı bir veterinerlik binası yapıldı.

Yeni yapı ‘Beyoğlu Belediyesi-Espressolab Sahipsiz Hayvan Bakımevi’ olarak hizmete açıldı.

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Açılış törenine Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy ve Espressolab Yönetim Kurulu Üyesi Emre Kocadağ’ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

AMACIMIZ; CAN DOSTLARIMIZA DAHA ETKİN VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR HİZMET SUNMAK

Açılış töreninde konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney iş birliğinden dolayı teşekkür ederek, "Biz Beyoğlu’nu börtüsüyle böceğiyle, kedisini de köpeğini de seven şekilde sahipleniyoruz. Hayvan sevgisi bizim geleneğimiz, töremiz ve kültürümüz. Bize öldürmeyi değil yaşatmayı konuşmak yakışır. Sokaklarımızı da canlarımızı da koruyabiliriz. Eşref-i mahlukat olan insana yakışır bir şekilde biz bu sürüleşme sorununu çözeriz. Vebal almadan, cana kıymadan köpek nüfusunu kontrol altına alabiliriz. Çünkü bu meseleyi bir çocuklar ve köpekler diye karşıtlık içinde ele almanın doğru olmadığını düşünüyorum. O yüzden akıl, ahlak, vicdan ve merhameti düstur edindik ve hemen işe koyulduk. Öncelikle veterinerliğimizde yapısal ve teknik yenilikler yaptık. Yeni modern donanımlarla desteklenmişi fiziki imkanları geliştirilmiş iki katlı veterinerlik binamızı inşa edilerek tedavi ve muayene alanının standartlarını yükselttik. Bu çalışmalar, hayvanların refahını en üst seviyeye çıkartmak ve Veteriner İşleri Müdürlüğümüzün daha etkin, sürdürülebilir bir hizmet sunmasını sağlamak amacıyla hayata geçirilmiştir." dedi.

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“BİRLİKTE SORUMLUYUZ, ÇÜNKÜ HAYVANLAR DA BU DÜNYANIN BİR PARÇASI”