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        Haberler Yaşam Sakin şehir Halfeti su altından görüntülendi

        Sakin şehir Halfeti su altından görüntülendi

        Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde bulunan ve baraj yapımı nedeniyle sular altında kalan eski Halfeti, Tahsin Ceylan tarafından görüntülendi...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 13:09 Güncelleme: 05.04.2024 - 13:09
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        Tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, baraj yapılmasıyla su altında kalan eski Halfeti'deki Ulu Cami, Çekem Mahallesi ile batık kent olarak nitelendirilen Savaşan köyü, su altından görüntülendi.

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        Bir bölümü Fırat Nehri üzerine kurulan Birecik Barajı'nın suları altında kalan, sakin ve huzur veren özelliğiyle Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi'nin 2013 yılında 'sakin şehir' ağına dahil ettiği Halfeti, tarihi taş evleri ve doğal güzellikleriyle Güneydoğu'nun saklı cenneti olarak da nitelendiriliyor.

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        Sahil kenti görünümüne sahip Halfeti'nin su altında kalan Ulu Cami, Çekem Mahallesi ile batık kent olarak nitelendirilen Savaşan köyünü Tahsin Ceylan su altından görüntüledi.

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        İşte kareler...

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        #halfeti
        #su altından halfeti
        #Sakin Şehir
        #Şanlıurfa
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