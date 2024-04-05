Sakin şehir Halfeti su altından görüntülendi

Bir bölümü Fırat Nehri üzerine kurulan Birecik Barajı'nın suları altında kalan, sakin ve huzur veren özelliğiyle Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi'nin 2013 yılında 'sakin şehir' ağına dahil ettiği Halfeti, tarihi taş evleri ve doğal güzellikleriyle Güneydoğu'nun saklı cenneti olarak da nitelendiriliyor.