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Saklambaç oyununu tam olarak çözememiş çocuklar

26.07.2018 - 09:17 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Saklambaç oynayan bu minikler, tamamen görünmez olduklarını düşünürken başarısız olduklarından oldukça habersizler! İşte saklambaç oyununu tam olarak çözememiş çocuklar...

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    Saklambaç oyununu tam olarak çözememiş çocukların aileleri tarafından çekilmiş fotoğrafları güldürdü!

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