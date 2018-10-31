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Hizan'ın kesinlikle gelip görülmesi gereken bir yer olduğunu anlatan Taşgın, "Tahmin ettiğimden çok daha güzel bir yer. Bölge halkının fotoğrafa bu kadar ilgili olacağını düşünmüyordum. Fotoğraf çekmeye gittiğimiz her yerde bize yardım etmek için herkes seferber oldu. Mevsim itibarıyla da çok güzel fotoğraflar çekildi." diye konuştu.