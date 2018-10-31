Bitlis'in Hizan ilçesinde düzenlenen foto maratona Türkiye'nin farklı illerinden katılan yaklaşık 200 fotoğrafçı, üç gün boyunca tarihi mekanları ve doğal güzellikleri fotoğrafladı
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Türkiye'nin farklı illerinden Bitlis'in Hizan ilçesine gelen yaklaşık 200 fotoğrafçı, "Hizan Fotomaraton Yarışması" kapsamında tarihi mekanları ve doğal güzellikleri fotoğrafladı.
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AA'nın haberine göre Hizan Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığınca bu yıl 4'üncüsü düzenlenen "Hizan'da yaşam" konulu foto maratona katılan fotoğrafçılar, 3 gün boyunca ilçenin saklı güzelliklerini fotoğraf karelerine yansıttı.
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Güneşin doğuşuyla köyleri gezmeye başlayan katılımcılar, doğanın oluşturduğu renk cümbüşüyle bütünleşen taş evlerin ve doğal güzelliklerin fotoğraflarını çekti.
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Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Bülent Hamitoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, foto maratona Türkiye'nin çeşitli illerinden yoğun ilgi gösterildiğini söyledi.
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Yarışmanın jürisinde usta fotoğraf sanatçılarının bulunduğunu belirten Hamitoğlu, "İlerleyen yıllarda daha ses getirecek yarışmalar yapmayı düşünüyoruz. Belki uluslararası foto maratonlara yelken açabiliriz. Hizan, fotoğraf sanatı açısından malzemesi fazla olan bir ilçe. Köylerin mimarisi, evlerin yapısı ve çeşitli bitki örtüsü farklılık gösteriyor. Yarışmacılarımız bunları fotoğrafladı. Ortaya çok güzel çalışmalar çıktı." dedi.
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Kayseri'den jüri üyesi olarak yarışmaya katılan Hüseyin Taşgın da ilçenin el değmemiş yapısının fotoğraflandığını ifade etti.
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Hizan'ın kesinlikle gelip görülmesi gereken bir yer olduğunu anlatan Taşgın, "Tahmin ettiğimden çok daha güzel bir yer. Bölge halkının fotoğrafa bu kadar ilgili olacağını düşünmüyordum. Fotoğraf çekmeye gittiğimiz her yerde bize yardım etmek için herkes seferber oldu. Mevsim itibarıyla da çok güzel fotoğraflar çekildi." diye konuştu.
Atlas Dergisi Fotoğraf Editörü Yıldırım Güngör ise Türkiye'yi en çok gezenlerden biri olduğunu belirterek, "En misafirperver ve en cana yakın insanlar burada. Birkaç gündür yoğun bir maraton yaptık. Her yerde inanılmaz bir ilgi gördük. Bazı yerlerde makineleri çocuklara verip onlara fotoğraf çektirdik." ifadelerini kullandı.
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