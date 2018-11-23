Erzurum'un Oltu ilçesinin Kayaaltı Mahallesi'ndeki dağda 1 metre 40 santim uzunluğunda ve 90 santim yüksekliğindeki kaya, görenleri şaşkına çeviriyor.

DHA'nın haberine göre Oltu'da yaşayan Rüştü Toprak'ın yoldan geçerken tesadüfen gördüğü salyangoz kaya ilçe halkının ilgi odağı oldu.

'Salyangozu andıran kaya şaşırtıyor' haberi üzerine Oltu ilçesine gelen Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü Şehit Cuma Tabiat Müzesi'nde Mineraloji ve Petrografi Uzmanı olarak görev yapan Dr. Koray Sözer, salyangoz benzeri kayanın yaklaşık 70 milyon yıl önce derin denizlerde oluşmuş sedimanter yapılardan biri olduğunu belirtti.

Sözer, "Çok önemli bir ekonomik değeri yok. Sadece görsel açıdan güzel bir görünüme sahip. Müzeye koyabilirdik ancak çok fazla kırık ve çatlak bulunduğu için yerinde bırakmaya karar verdik. Salyangoz kaya burada korumaya alınabilir" diye konuştu.

Bu tür kayaların özellikle derin denizlerin çekilmesiyle oluştuğunu ifade eden Sözer, "Burada görmüş olduğumuz bu oluşuk, derin denizlerde oluşmuş sedimanter yapılardan bir tanesidir. Bu tür bölgelerde çok sık olmasa da görebiliyoruz. Çok önemli ve ekonomik değeri yok. Sadece görsel açıdan güzel bir görünüme sahip" dedi.

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