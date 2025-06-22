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        Haberler Dünya Şam'da bulunan bir kilisede patlama meydana geldi | Dış Haberler

        Şam'da bulunan bir kilisede patlama meydana geldi

        Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan bir kilisede patlama meydana gelirken, 20 kişi hayatını kaybetti. Patlamanın bir terör saldırısı olduğu bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 20:14 Güncelleme: 22.06.2025 - 21:21
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        Şam'da kilisede patlama meydana geldi
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        Suriye'nin başkenti Şam'daki bir kilisede meydana gelen patlamada 20 kişi yaşamını yitirdi, 52 kişi yaralandı.

        Şam'ın doğusundaki Duveyla bölgesinde bulunan Mar İlyas Kilisesi'nde patlama meydana geldi.

        Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın Sağlık Bakanlığına dayandırdığı haberde, patlamanın terör saldırısından kaynakladığı belirtildi.

        Patlamada ilk belirlemelere göre 13 kişi hayatını kaybetti, 53 kişi yaralandı.

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        Patlama, kilisede büyük hasara yol açarken, güvenlik güçleri olay yerinde geniş çaplı önlem aldı.

        Patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        *Fotoğraflar: AA

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