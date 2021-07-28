Samanyolu mu, Saman yolu mu yazılır? Vatandaşların aklına bu soru takıldı. Türk Dil Kurumu'na göre bu kelime isim olarak kullanılmaktadır. İşte TDK Samanyolu kelimesinin doğru yazım şekli...

SAMANYOLU MU, SAMAN YOLU MU?

TDK sitesinde sözlükten arama yaptığımızda "Saman yolu" kelimesi sözlükte bulunmamaktadır. Samanyolu kelimesi isimdir.

TDK'da kelimenin doğru yazımı "Samanyolu" şeklinde yazılır.

Samanyolu

isim, özel, gök bilimi, (sama'nyolu)

Açık gecelerde gökyüzünde boydan boya görülen uzun, bol yıldızlı, ışıklı şerit, Gökyolu, Hacılaryolu, Hacıyolu, Kehkeşan, Samanuğrusu.