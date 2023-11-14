Samsun'da alışveriş merkezi tuvaletinde cansız beden bulundu
Samsun Çarşamba'da bulunan bir alışveriş merkezine (AVM) ait tuvalette 63 yaşındaki adam ölü olarak bulundu
Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir kişi, alışveriş merkezi tuvaletinde ölü bulundu.
Orta Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinin tuvaletinde bir kişiyi hareketsiz yatarken gören vatandaşlar ihbarda bulundu.
AA'nın haberine göre, olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Ahmet Ekici (63) olduğu öğrenilen kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Ekici'nin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.