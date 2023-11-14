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        Haberler Gündem Samsun'da alışveriş merkezi tuvaletinde cansız beden bulundu

        Samsun'da alışveriş merkezi tuvaletinde cansız beden bulundu

        Samsun Çarşamba'da bulunan bir alışveriş merkezine (AVM) ait tuvalette 63 yaşındaki adam ölü olarak bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 02:45 Güncelleme: 14.11.2023 - 02:49
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        AVM tuvaletinde cansız beden bulundu
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir kişi, alışveriş merkezi tuvaletinde ölü bulundu.

        Orta Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinin tuvaletinde bir kişiyi hareketsiz yatarken gören vatandaşlar ihbarda bulundu.

        AA'nın haberine göre, olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Ahmet Ekici (63) olduğu öğrenilen kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Ekici'nin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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