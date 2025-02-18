Samsun'un Vezirköprü ilçesi Pazarcı Mahallesi, kar yağışı sonrası beyaza büründü. Mahalledeki bir sokak köpeği, ağzıyla taşıdığı kızağa binerek kaydı.

Köpeğin kızakla kaydığını fark eden çevredekiler, o anları cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerin sosyal medyada da ilgi topladığı belirtildi. Mahalleli, köpeğin daha önce de benzer hareketler yaptığını belirterek, o anların kış günlerine neşe kattığını söyledi.