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Kalenin 7 dönüm alanda dikdörtgen şeklinde önemli bir yapı olduğuna dikkati çeken Dündar, "Bu kale, 1071'den sonra Türklerin Çarşamba ve civarında yerleştiğinin önemli bir göstergesi. Yine bu bölgede Türklerden önce herhangi bir yerleşim olmadığının da işaretidir." değerlendirmesinde bulundu.