Samsun: Karadeniz cephesinde zorlu seçim mücadelesi

Karadeniz bölgesi, seçimin kaderini değiştirecek önemli siyasi hatlardan biridir. Bu nedenle İç Anadolu ve Doğu Akdeniz havzasından sonra bu bölgede değişim olup olmadığını görmek istemiştim.

Trabzon, Ordu ve Samsun’da bizzat bulundum ama Rize, Artvin, Giresun hakkında da bilgi aldım.

Gördüğüm şu, AK Parti’yi yenmenin yolu Karadeniz cephesinden başlar. Burada çözülme oldu mu tüm Türkiye’yi etkiler.

ERDOĞAN’IN KARADENİZ STRATEJİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadeniz hattını sağlam tutmak için üçü aktif, 4 bakanını şehirlere liste başı olarak yerleştirdi.

Trabzon’da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu , Ordu’da Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Samsun’da Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Artvin’de de eski bakanlardan ve önemli siyasetçilerden Faruk Çelik aday gösterildi.

Artvin ve Trabzon’da bakanlar seçmen tarafından fazla tepki almadı ve benimsendi. Çünkü buralılar.

Ancak Ordu ve Samsun’da oralı olmayan her iki bakana uzun süre tepki gösterildi. Her iki bakan da kendisini seçmene kabullendirmek için yoğun çaba harcadılar.

Bakanların şehirlerde yatırım sözleri, sorunları hızla çözmesi, kesenin ağzını açması sonuç verdi ve havayı değiştirdi gördüğüm kadarıyla.

Muhalefetin AK Parti’nin liste tartışmalarını koz olarak kullanmaya niyeti vardı.

Ancak tüm Karadeniz’de özellikle CHP’yi zora sokan en önemli konu HDP, PKK, Kandil tartışmalarının büyük bir rüzgara dönüşüp seçmeni etkisi altına alması oldu.

Erdoğan’ın Karadeniz stratejisi şöyleydi:

Karadeniz’de 4 şehre bakanları yerleştirip, yatırımları arttırarak fark yaratmak, bölge insanının en hassas olduğu milliyetçilik, terör, güvenlik konularını sürekli gündemde tutmak.

Böylece siyasette en kritik bölgelerden biri kabul edilen Karadeniz hattındaki çözülmeyi engellemeyi amaçladı. Gördüğüm kadarıyla bu strateji tutmuş.

SAMSUN'DA MUHALEFETTEKİ LİSTE SORUNU

Uzun süredir gitmediğim ve detaylı gezmediğim Samsun’da klasik sisli, yağmurlu havada seçim gözlemleri yaptım. Büyük bir heyecan görmedim ama şehrin düzenli, iyi yapılaşmış, şık hali dikkatimi çekti.

Seçim havasının sönük olduğunu CHP İl Başkanlığı’na giderken de fark ettim. Şehrin göbeğindeki il başkanlığına bayraklar, flamalar, afişler asılmamıştı, bu yüzden biraz zor buldum. Hemen yanındaki küçük seçim bürosundaki ortamın da çok sakin olduğunu fark ettim.

Birinci sıra adayı Dr. Murat Çan ve İl Başkanı ile görüşmemizde, zafer kazanacaklarını hissettiren bir hava da göremedim. Her ne kadar ikisi de vekil sayılarını arttıracaklarını kesin olarak ifade etse de, ruh halleri, CHP binasındaki durum çok öyle değildi. Belki sahada çok yorgunlardır diye düşündüm.

Ancak durumun liste sorunu nedeniyle yaşandığını daha sonra öğrendim.

CHP TEŞKİLATLARINDA MOTİVASYON DÜŞÜKLÜĞÜ

Millet İttifakı'nın diğer partilileriyle görüştüğümde ortak girilen listenin Samsun’da seçime 4 gün kala bile hala ciddi sorun olduğunu öğrendim. CHP Listesindeki 1. sıra adayı beklenen ve istenen CHP’li aday değildi. 2. sıra aday Saadet Partisi’nden, 3. sıradaki aday da Gelecek Partisi’nden bir isimdi.

Bu ilk üç sıra nedeniyle CHP teşkilatında tepkiler oldu. Aslında AK Parti’de de benzer tepkiler doğmuştu. Ancak CHP sahada çalışma konusunu bir türlü toparlayamadığından, diğer müttefik partilerin çalışması sahayı yeterince motive edemedi.

CHP % 17 olan oyunu, 2 olan milletvekili sayısını arttırırsa bu büyük bir başarı olacaktır.

BAKAN MUŞ’A TRABZONLU TEPKİSİ

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye’nin önemli balıkçılık merkezinde, yağmur ve sis içinde balıkçılarla buluştuğunda ben de oradaydım. Balıkçı teknesinin içinde yanan sobada ısınırken, bıçkın balıkçılar Bakan’ı sıkıştırıyordu. Küçük balık avladıkları için kendilerine ceza kesiliyormuş ama üç defa ceza kesilince ruhsatlarını iptal etmelerini istemiyorlarmış. Bakanın burada işi zor.

Trabzon kökenli olan Mehmet Muş’a da Samsun’da tepki vardı. Zaten şehirde büyük bir Trabzonlu nüfusu var. Ticarette, siyasette, bürokraside epey etkinler, Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi.

Bakan Muş da şehirdeki “Trabzon lobisi” eleştirilerinden nasibini almış doğal olarak.

Ancak yüksek enerjisi ve Ticaret Bakanı olmanın avantajını kullanarak hemen şehre somut yatırım adımları atmış. Organize Sanayi Bölgesi kurulmasından yeni şehirlerarası yollara kadar, birçok yatırımı şehre kazandırma sözü verince bu direnç kısmen kırılmış.

Bakan Samsun’daki oyları, vekil sayısını attıracaklarına kesin gözüyle bakıyor.

CHP ve muhalefetteki motivasyon düşüklüğü nedeniyle oylarını ve vekil sayısını koruması mümkün olabilir.

Bir de bütün Karadeniz’deki PKK, HDP, Kandil merkezli güvenlik tartışmaları Samsun’u da etkilemiş. Milliyetçi damarı kuvvetli olan Samsunlular, muhalefetin en önemli kozu olan hayat pahalılığı meselesini ikinci plana atmış gözüküyor.