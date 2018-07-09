Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk günü bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'de yemin etmesiyle birlikte resmen başladı. Yeni sisteme geçiş aşamasında bugün Resmi Gazete'de yayımlanan 703 sayılı KHK ile bakanlıklara da son şekilleri verildi, bazı bakanlıklar birleştirildi ya da ismi değiştirildi. İsmi değiştirilen bakanlıklardan biri de Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu akşam Beştepe'de yeni bakanların kimler olduğunu açıkladu. Böylece Sanay ve Teknoloji Bakanı kim oldu, sorusu da yanıt buldu.
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI KİM OLDU?
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yeni Cumhurbaşkanlığı sisteminde isim değişlikğine uğrayarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ismini aldı. Açıklanan yeni hükümet sonrası Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank oldu.
MUSTAFA VARANK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
İmam Hatip Lisesi mezunu olan Mustafa Varank üniversite eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Siyasi Bilimler Akademisi'nde tamamlandı. ODTÜ'den mezun olduktan sonra yurt dışına çıkan Mustafa Varank burada eğitimine bir süre sonra daha devam etti.
CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİNDEKİ BAKANLIKLAR
Birleştirilen ve ismi değişen bakanlıklar şöyle:
Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Ticaret Bakanlığı
Maliye ve Hazine Bakanlığı
Tarım ve Orman Bakanlığı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
İsmi aynı kalan bakanlıklar ise şöyle:
Adalet Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı
Milli Eğitim Bakanlığı
Milli Savunma Bakanlığı
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Gençlik ve Spor Bakanlığı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Yeni sistemde toplam 16 bakanlık olacak.
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