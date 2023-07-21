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        Haberler Gündem Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır: OSB sayısını 191'den 354'e çıkardık

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır: OSB sayısını 191'den 354'e çıkardık

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Son 20 yılda OSB sayısını 191'den 354'e çıkardık. Bugün OSB´si olmayan ilimiz kalmadı. 48 bin hektar olan OSB alanı ise 113 bin hektara ulaştı. İstihdam 6 kat artarak 415 binden 2,5 milyonun üzerine çıktı" dedi

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 18:54
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        "OSB sayısını 191'den 354'e çıkardık"
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        Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB) gerçekleştirildi. Bakan Kacır, 60 yıldır başarıyla sürdürülen OSB uygulamasının yıllar içinde ülke kalkınmasına katkı sağladığını söyledi. Sanayinin gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) içindeki payının geçen yıl yüzde 27,1 ile son 20 yılın en yüksek düzeyine ulaştığını ve imalat sanayi ihracatının 240 milyar doları aşarak Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdığını hatırlatan Kacır, OSB'lerin 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuna, 'Milli Teknoloji Hamlesi'ne büyük katkılar yapacağına inandığını bildirdi.

        'OSB'LERİN REKABET GÜCÜNÜ ARTIRACAĞIZ'

        Kacır, Türkiye'yi küresel pazarda daha fazla söz sahibi yapmak ve global üretim üssü statüsünü güçlendirmek için sanayicilere dünya standartlarında yatırım ortamı sunmaya çalıştıklarını ifade ederek, "OSB'ler bugün ülkemizin ihracat, üretim, istihdam ve yatırım ekseninde büyümemizin anahtarı haline geldi. Son 20 yılda OSB sayısını 191'den 354'e çıkardık. Bugün OSB'si olmayan ilimiz kalmadı. 48 bin hektar olan OSB alanı ise 113 bin hektara ulaştı. İstihdam 6 kat artarak 415 binden 2,5 milyonun üzerine çıktı. Mevcuttaki tüm parsellerin üretime geçmesiyle bu rakamın 3,5 milyona ulaşması öngörüyoruz. Geçen yıl 21 yeni OSB ile yıl bazında en fazla OSB'yi kurduk ve yaklaşık 2,1 milyar lira harcama yaparak bugüne kadar en çok ödeneği kullandırdık" dedi.

        Kacır, sanayicilerin dile getirdiği sıkıntılara kalıcı çözüm bulmak, OSB'lerin iş süreçlerini hızlandırmak ve rekabetçiliklerini korumak üzere OSB Kanunu'nda bu yıl önemli değişiklikler gerçekleştirdiklerini anlattı. Kacır, 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda Yeşil OSB tanımını mevzuata kazandırdıklarını, bu OSB projelerinin bakanlıkça kredilendirilmesi ve öncelikli olarak değerlendirilmesine imkan verdiklerini dile getirdi. OSB'lerin 'Yeşil OSB'lere dönüşümünü hızlandırmak üzere Dünya Bankası'ndan 300 milyon dolar finansman sağladıklarını anımsatan Kacır, "Bu finansman modeliyle OSB'lerin verimliliğini, çevresel sürdürülebilirliğini ve rekabet gücünü artıracağız. Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın sanayicilerimize olası etkilerini en aza indirgeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

        #Mehmet Fatih Kacır
        #HABER
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