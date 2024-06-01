Sandık çıkış anketine göre Hindistan'da seçimin galibi Modi

Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin Bharatiya Janata Partisi liderliğindeki ittifak, sandık çıkış anketine göre seçimlerde çoğunluğu kazandı.

İktidardaki Ulusal Demokratik İttifak'ın (NDA) 543 üyeli parlamentonun alt kanadında 350'den fazla sandalye kazanabileceği ve salt çoğunluk için gereken 272 sandalyeyi rahatça aştığı öngörülüyor.

NDA 2019 seçimlerinde 353 sandalye kazanmıştı.

Muhalefetteki INDIA ittifakının ise 120'den fazla sandalye kazanacağı tahmin ediliyor.

Yaklaşık bir milyar kişi, 19 Nisan'da başlayan ve birçok yerde kavurucu yaz sıcağında yapılan yedi aşamalı seçimde oy kullanma hakkına sahip.