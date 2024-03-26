Sandık görevlisi ücreti ne kadar? 2024 YSK Sandık seçim görevlisi ücreti ne zaman yatacak, hangi tarihte ve ayın kaçında?
Yerel seçimin yaklaşmasıyla sandık görevlisi ücreti gündeme geliyor. Daha önceki seçimlerde binlerce sandık görevlisi yer almış oy dökümü ve oy sayımı gibi işlemlerde aktif olarak rol almışlardı. Şimdi sıra 31 Mart yerel seçimlerde yatacak olan sandık görevlisi ücretlerine çevrildi. Sandık görevlisi ücretleri, seçim süreci tamamlandıktan sonra görev alanların hesaplarına yatırılıyor. Peki Sandık görevlisi ücreti ne kadar? 2024 YSK Sandık seçim görevlisi ücreti ne zaman yatacak, hangi tarihte ve ayın kaçında?
Türkiye’de 61 milyona yakın vatandaş yerel seçimler için sandık başına gidecek. Yerel seçimlerde sandıklarda görev almak isteyen vatandaşlar ise sandık görevlisi ücreti araştırması yapıyor. Türkiye geneli 81 ilde sandıktaki görevliler oy dökümü ve oy sayımı gibi işlemlerde bulunurken seçimlerin geride kalmasıyla ücretlerinim almaya başlayacaklar. Peki Sandık görevlisi ücreti ne kadar? 2024 YSK Sandık seçim görevlisi ücreti ne zaman yatacak, hangi tarihte ve ayın kaçında? İşte yanıtı
SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ 2024
Sandık görevlisi ücreti açıklandı. 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde görev alacak sandık görevlilerinin ücretleri belirlendi. Buna göre,
Sandık kurulu başkanlarına 2.947 TL,
Sandık memurlarına 2.088 TL,
Partili üyelere 1.044 TL,
Bina sorumlularına 2.936 TL ücret ödenecek.
SANDIK GÖREVLİSİ ŞARTLARI
Seçimde sandık başında görev almak isteyenler, sandık görevlisi başvuru şartları için seçim kurullarının duyurularını takip etmelidir.
Sandık görevlisi olmak için genel olarak şu şartlar aranmaktadır:
-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
-18 yaşını doldurmuş olmak,
-Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olmamak
-Herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olmak
Başvuru yapan kişiler için seçim kurulu tarafından belirlenen eğitim programlarına katılmaları zorunlu olabilir. Eğitimin ardından sandık görevlisi olarak atama işlemlerinin yapılması beklenmektedir.
İdare amirleri, zabıta amir ve memurları, Askeri Ceza Kanunu'nun 3. maddesinde yazılı (sivil memurlar dâhil) askeri şahıslar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve adaylar sandık kurullarına seçilemezler.