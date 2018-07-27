Küçük kızın ölüm sebebi otopside ortaya çıkacak

Polis ekipleri yapılan bir ihbar üzerine Yenice Mahallesi hafriyat alanı yakınlarındaki molozların arasında toprakta küçük kızın cansız bedeni bulundu. DHA'nın haberine göre, 2 yaşında olan ve yaklaşık 20 gün önce elbisesi ile gömüldüğü saptanan küçük kız, incelemelerin ardından topraktan çıkarıldı. Hayvanlar tarafından vücuduna zarar verilen ve başı gövdesinden ayrılmış olan cenaze, yapılan inceleme sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

ÜVEY ANNE İHBAR ETMİŞ



Cansız bedeni bulunan kız çocuğunun isminin Betül El Hassan olduğu belirlendi. İddiaya göre, babası iki eşli olan küçük kızın 20 gündür evde olmadığı ve üvey annesinin şahit olduğu bir telefon konuşmasında Fatıma El Hassan'ın kızını gömdüğünü söylemesi üzerine polise şikayette bulunduğu öğrenildi. Üvey annenin ihbarının ardından polisin gözaltına aldığı ve halen sorguladığı Fatıma El Hassan'ın, gömdüğü yeri göstermesinin ardından küçük kızın cansız bedenine ulaşıldı.







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