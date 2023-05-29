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Sardunya, Pelargonium cinsinden bir bitki olup, özellikle Akdeniz iklimine sahip bölgelerde sıklıkla görülür. Çarpıcı renkleri ve hoş kokuları ile bilinen sardunya, bakımının kolay olması nedeniyle pek çok bahçe ve balkonun vazgeçilmezidir. Çoğaltılması da oldukça basittir. Bu yazımızda, sardunya çiçeğini nasıl çoğaltabileceğinize ve bakımına dair adım adım yöntemleri ele alacağız.

Sardunya Nasıl Bir Çiçektir?

Sardunya, Pelargonium cinsi altında sınıflandırılan bir çiçek türüdür. Yaprakları genellikle kalp şeklindedir ve çiçekler, beyazdan pembeye, kırmızıdan ve mora kadar çeşitli renklerde olabilir. Sardunya çiçekleri, genellikle yaz aylarında bol miktarda çiçek açarlar ve doğru bakımla yıl boyunca bu çiçekli yapısını koruyabilirler.

Sardunya Nasıl Çoğaltılır?

Sardunya, rengarenk çiçekleri ve kendine has kokusuyla pek çok kişinin hayran kaldığı çiçeklerden biridir. Sardunya çiçeği nasıl çoğaltılır sorusu da bahçelerini ya da balkonlarını bu güzel ve dayanıklı çiçekle süslemek isteyenlerin merak ettiği bir konudur. Sardunya çiçeği birkaç farklı yöntemle çoğaltılabilir. Bu yöntemler;

Çelikle çoğaltma

Tohumla çoğaltma

Şimdi sardunya nasıl çoğaltılabilir adım adım inceleyelim.

Sardunya Çoğaltma Yöntemleri

Sardunya çoğaltma yöntemlerinin başında çelikle çoğaltma gelmektedir. Bu yöntem en yaygın ve hızlı sonuç alınan yöntemdir. Diğer yandan tohumla çoğaltma işlemi de farklı ve bir deneyim yaşamak isteyenlerin tercih ettiği bir süreçtir. Şimdi yöntemleri inceleyelim.

Çelik Yöntemi: Çelik, sardunya çiçeğini çoğaltmanın en hızlı ve en etkili yoludur. Çelik, bitkinin bir dalının kesilip toprağa dikilmesiyle elde edilir. Kesim, iyi drenajlı bir toprak karışımına dikilir ve birkaç hafta içinde kök salmaya başlar.

Sağlıklı bir sardunya bitkisinden 10-15 cm uzunluğunda bir dal kesin. Kesim, diğer bir ifadeyle çelik, yaprak çiftinin hemen altından yapılmalıdır.

Yaprakların çoğunu çıkarın, ancak kesimin üstündeki birkaç yaprağı bırakın.

Kesimi birkaç saat boyunca havada kurumaya bırakın. Bu, kesimin çürümesini önler.

Kesimi toprakla doldurulmuş bir saksıya dikin. Tohumlama toprağı veya perlit gibi hafif, drenajı iyi bir toprak en iyisidir.

Toprağı sulayın ve kesimi dolaylı ışığın olduğu bir yere yerleştirin.

Köklerin gelişmesini bekleyin. Bu genellikle birkaç hafta sürer.

Tohumlarla Çoğaltma: Tohumlar, sardunya çiçeğini çoğaltmanın bir başka yoludur. Ancak bu yöntem, çelik yöntemine göre daha fazla zaman alabilir. Tohumlar, serin ve karanlık bir yerde saklanır ve baharın başlangıcında ekilir.

Sardunya çiçeğinin olgunlaşmış tohumlarını toplayın.

Tohumları hafif, iyi drenajlı bir toprakla doldurulmuş bir saksıya ekleyin.

Toprağı sulayın ve saksıyı dolaylı ışık alan bir yere yerleştirin. Burada direkt güneş ışığı alan bir yer değil, yarı gölge bir alan tercih edilmelidir.

Tohumların çimlenmesini bekleyin. Bu süreç genellikle birkaç hafta sürer.

Sardunya Çiçeği Bakımı

Sardunya çiçeği genellikle hemen her toprakta yetişir. Diğer yandan sağlıklı ve canlı çiçeklere sahip bir sardunyaya sahip olmak isterseniz aşağıdaki önerileri dikkate almalısınız:

Güneş Işığı: Sardunya çiçekleri bol güneş ışığı sever. En iyi büyümeyi ve çiçeklenmeyi sağlamak için, onları günde en az 6 saat doğrudan güneş ışığı alan bir yere yerleştirin.

Sardunya çiçekleri bol güneş ışığı sever. En iyi büyümeyi ve çiçeklenmeyi sağlamak için, onları günde en az 6 saat doğrudan güneş ışığı alan bir yere yerleştirin. Sulama: Sardunya çiçekleri, toprağın kurumasına izin vermeden düzenli olarak sulanmalıdır. Ancak, aşırı sulama, bitkinin köklerinin çürümesine neden olabilir, bu yüzden dikkatli olunmalıdır.

Sardunya çiçekleri, toprağın kurumasına izin vermeden düzenli olarak sulanmalıdır. Ancak, aşırı sulama, bitkinin köklerinin çürümesine neden olabilir, bu yüzden dikkatli olunmalıdır. Budama: Sardunya çiçeklerini sağlıklı ve çiçek açan halde tutmak için düzenli budama önemlidir. Budama, bitkinin enerjisini yeni çiçeklere yönlendirmesine yardımcı olur.

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