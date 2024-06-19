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        Haberler Yaşam Sarıkamış'ın doğası fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor

        Sarıkamış'ın doğası fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, fotoğraf tutkunları, yağışların ardından açan papatyaları kadrajlarına yansıttı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 09:01 Güncelleme: 19.06.2024 - 09:01
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        Kars'ın Sarıkamış ilçesine 3 kilometre uzaklıktaki Hamamlı köyü kırsalında, yağışların ardından havaların ısınmasıyla papatyalar açtı.

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        Doğa gezintisine çıkan amatör fotoğrafçılar da bölgede dolaşarak güzel kareler yakalamaya çalıştı.

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        Fotoğraf tutkunları, adeta "papatya tarlası"nı andıran bölgede uzun süre vakit geçirip çiçek fotoğrafları çekti.

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        Amatör fotoğrafçılardan Muhammed Çetinkaya, yağışlardan sonra doğanın canlandığını belirterek, "Papatya tarlaları Sarıkamış'ın ilgi odağı oldu. Biz de amatör fotoğrafçılar olarak papatyaları çekmeye geldik. Herkesi Sarıkamış'ın güzel doğasına bekleriz" dedi.

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        #sarıkamış
        #kars
        #papatya
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