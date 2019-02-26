Sarıyer Kazım Karabekir Mahallesi Lale Sokak'ta saat 22.00 sıralarında meydana gelen olay iddiaya göre şöyle gerçekleşti. Sokak üzerinde bulunan istinat duvarı altındaki toprağın kayması sonucu çöktü. Duvarın alt tarafında bulunan bir ev çökme sonucu hasar gördü.

İHA'nın haberine göre, mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken doğalgaz kutusunun da çökme sırasında hasar gördüğü tespit edildi. Sızıntı olmaması için görevliler gazı kesti.

Olay yerinde çalışmalar devam ediyor.