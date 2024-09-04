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        Haberler Yaşam Saros Körfezi'ndeki batık gemi görüntülendi

        Saros Körfezi'ndeki batık gemi görüntülendi

        Edirne'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesinde İbrice Limanı açıklarındaki batık gemi, dalgıçlar tarafından görüntüledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 15:25 Güncelleme: 04.09.2024 - 15:25
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        Sualtı Tarih Müzesi çalışmaları kapsamında Saros Körfezi açıklarında 2014’te batırılan gemi, yerli ve yabancı dalgıçların ilgisini çekiyor.

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        Edirne Saros Turizm Altyapı Hizmet Birliği (ESTAB) ve Keşan Belediyesi iş birliğiyle sürdürülen proje kapsamında batık gemiye dalışlar yapılıyor.

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        Aynı bölgede batırılan uçak ve asker heykellerinin bulunduğu noktalara da dalışlar gerçekleştiriliyor. 

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        Dalgıçlar, 10 yılda deniz canlılarının barınmak, beslenmek, üremek ve akıntılardan korunmak amacıyla kullandığı yapay resif haline gelen batık gemiyi görüntüledi.

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        Dalış eğitmeni Serdar Savaşal, dalgıçların gemiye sık sık dalış gerçekleştirdiğini ifade ederek, "Proje dahilinde batırılan gemi, zeminde dümdüz duruyor. 

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        Yosun tutmuş, midye kabukları kaplamış, adeta bir akvaryum gibi, balıklar da içinde dolaşıyor. Su altında görsel bir şölen sunuyor. Gemi yerli ve yabancı dalgıçları da bölgeye çekiyor" dedi.

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        #Saros Körfezi
        #Batık gemi
        #haberler
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