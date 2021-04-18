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HaberlerGündemTrafikSON DAKİKA! Sarp Sınır Kapısı'nda yoğun TIR kuyruğu oluştu - Haberler
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Sarp Sınır Kapısı'nda yoğun TIR kuyruğu oluştu

Türkiye'nin Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan kapısı konumundaki Sarp Sınır Kapısı'nda TIR'lar yoğunluk oluşturdu.

SON DAKİKA! Sarp Sınır Kapısı'nda yoğun TIR kuyruğu oluştu - Haberler
20 kilometreyi buldu!
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AA

İhracat yüklerini teslim edecekleri adreslere götürmek için yola çıkan TIR'lar, Sarp Sınır Kapısı'nda yoğunluğa neden oldu.

Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'ndan başlayarak Kemalpaşa, Hopa ve Arhavi ilçe merkezine kadar uzanan TIR kuyruğu, 20 kilometreyi aştı.

AA muhabirinin Sarp Mülki İdare Amirliğinden aldığı bilgiye göre, son 15 günde kapıdan yurt dışına, günlük ortalama 550-600 TIR çıkış yapıyor.

Gümrükteki geçişlerde herhangi bir aksama yaşanmazken TIR kuyruğuna ihracattaki artış ile bazı Kafkas ve Orta Asya devletleriyle transit geçiş belgesinin (dozvola) temininde yaşanan gecikmenin neden olduğu öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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