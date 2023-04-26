Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Kısayol Gıda Sarpa Balığı Nedir, Nasıl Bir Balıktır? Sarpa Balığı Nerelerde Yaşar, Özellikleri Nelerdir?
ABONE OL

Sarpa balığı nedir, nasıl bir balıktır? Sarpa balığı nerelerde yaşar, özellikleri nelerdir?

Sarpa balığı Türkiye’de hemen her denizde bulunan bir balık türüdür. Lezzetli bir balık olmamasına rağmen sarpa balığı sağlık açısından faydaları olan bir balık türüdür. Peki sarpa balığı nedir? Sarpa balığı nerelerde yaşar? İşte sarpa balığı hakkında tüm merak edilenler…

Sarpa Balığı Nedir, Nasıl Bir Balıktır? Sarpa Balığı Nerelerde Yaşar, Özellikleri Nelerdir?
HABERTURK.COM

Sarpa balığı, denizlerde ve okyanuslarda yaşayan lezzetli bir balık türüdür. Sarpa balığı tam bir vitamin deposu olarak bilinir. İnsan vücudunun ihtiyaç duyduğu gerekli besinleri içeren sarpa balığı aynı zamanda hastalıklardan korur. Bu yazımızda az bilinen sarpa balığı nerede yaşar, özelikleri, içerisinde hangi vitaminler bulunur gibi soruların cevaplarını araştırdık.

Sarpa Balığı Nedir?

Sarpa balığı, Sparidae familyasına ait bir balık türüdür ve dünya çapında sıcak ve ılıman denizlerde bulunur. Sarpa balıkları, lezzetli etleri, besin değeri ve sportif balıkçılık için popülerliği nedeniyle önemli bir ekonomik değere sahiptir. Sarpa balığı, genellikle diğer Sparidae familyası üyeleriyle birlikte avlanır.

Sarpa Balığı Özellikleri Neler?

Sarpa balıkları, genellikle oval ve yanlardan basık bir vücut yapısına sahiptir. Bu balıkların boyutları türlere bağlı olarak değişiklik gösterse de, ortalama olarak 20 cm ila 60 cm arasında değişen uzunluklara ulaşabilirler. Sarpa balıklarının derisi genellikle gri, gümüş, mavi veya yeşil renkte olup, yanlarında bazen belirgin çizgiler bulunur. Bu balıkların dişleri, kabuklu ve kabuklu deniz canlılarını kırmak için uygundur. Yosun ve planktonlarla beslenen sarpa balığı yakalandığında dışkı salgılamasıyla bilinmektedir. Sarpa balığı diğer balıklardan farklı olarak ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde iki defa üreme sürecine girerler. Sürüler halinde sığ sularda yaşayan sarpa balığı sarpa ya da sarpan adıyla da anılmaktadır.

Sarpa Nerelerde Yaşar?

Sarpa balıkları, dünya çapında sıcak ve ılıman denizlerde yaşar. Akdeniz, Karadeniz, Atlas Okyanusu ve Hint Okyanusu gibi bölgelerde yaygın olarak bulunurlar. Sarpa balıkları, genellikle kıyı bölgelerinde, kayalık alanlarda ve deniz yatağının çevresinde yaşarlar. Sarpa Balığı Ege, Akdeniz ve Marmara denizinde bulunur.

Sarpa Balığı Vitaminleri

Sarpa balığı, insan sağlığı için önemli besin maddeleri açısından zengindir. Sarpa balığı içeriğinde A, B1, B2, B12, D, K ve E vitaminlerini bolca barındırır. Bunun yanında iyot, demir, fosfor ve kalsiyum bakımından da son derece zengin içeriklere sahiptir.

Sarpa Balığının Faydaları

Sarpa balığı, sağlık açısından birçok fayda sağlar. İşte sarpa balığının sağlık üzerindeki olumlu etkileri:

  • İçerdiği vitaminler sayesinde özellikle kış aylarında vücudun savunmaya alır. Haftada iki kez sarpa balığı tüketildiğinde nezle olma riski azalır.
  • Bu balığın içerisindeki kalsiyum ve iyot vücuda enerji ve güç verir.
  • Sarpa balığının içerisinde karbonhidrat, şeker ve nişasta olmadığı için sindirimi diğer balıklara göre daha kolaydır.
  • Sarpa balığı içerisindeki B12 vitamini sayesinde Alzheimer ve yaşlılığa bağlı bunamaların tedavilerinde yardımcı olarak görev almaktadır.
  • İçerisindeki kalsiyum sayesinde eklem ve kemik sağlığını destekler.
  • Aynı zamanda A vitamini, Omega 3 ve fosfor içermesiyle göz sağlığını destekler.

Sarpa balığı, Sparidae familyasına ait bir balık türüdür ve dünya çapında sıcak ve ılıman denizlerde bulunur. İçerdiği vitaminler ve besin maddeleri sayesinde insan sağlığı üzerinde olumlu etkileri vardır. Sarpa balığının tüketilmesi, kalp sağlığını koruyarak, beyin fonksiyonlarını destekleyerek, bağışıklık sistemini güçlendirerek ve daha birçok fayda sağlar.

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Pisi Balığı Nedir, Nasıl Bir Balıktır? Pisi Balığı Nerelerde Yaşar, Özellikleri Nelerdir?
KISAYOL Pisi balığı nedir, nasıl bir balıktır?
Tekir Balığı Nedir, Nasıl Bir Balıktır? Tekir Balığı Nerelerde Yaşar, Özellikleri Nelerdir?
KISAYOL Tekir balığı nedir, nasıl bir balıktır?
Trança Balığı Nedir, Nasıl Bir Balıktır? Trança Balığı Nerelerde Yaşar, Özellikleri Nelerdir?
KISAYOL Trança balığı Nedir, nasıl bir balıktır?
Turna Balığı Nedir, Nasıl Bir Balıktır? Turna Balığı Nerelerde Yaşar, Özellikleri Nelerdir?
KISAYOL Turna balığı nedir, nasıl bir balıktır?
Uskumru Balığı Nedir, Nasıl Bir Balıktır? Uskumru Balığı Nerelerde Yaşar, Özellikleri Nelerdir?
KISAYOL Uskumru balığı nedir, nasıl bir balıktır?
Sazan Balığı Nedir, Nasıl Bir Balıktır? Sazan Balığı Nerelerde Yaşar, Özellikleri Nelerdir?
KISAYOL Sazan balığı nedir, nasıl bir balıktır?
Barbun Balığı Nedir, Nasıl Bir Balıktır? Barbun Balığı Nerelerde Yaşar, Özellikleri Nelerdir?
KISAYOL Barbun balığı nedir, nasıl bir balıktır?
Dil Balığı Nedir, Nasıl Bir Balıktır? Dil Balığı Nerelerde Yaşar, Özellikleri Nelerdir?
KISAYOL Dil balığı nedir, nasıl bir balıktır?
Çipura Balığı Nedir, Nasıl Bir Balıktır? Çipura Balığı Nerelerde Yaşar, Özellikleri Nelerdir?
KISAYOL Çipura balığı nedir, nasıl bir balıktır?
Akya Balığı Nedir, Nasıl Bir Balıktır? Akya Balığı Nerelerde Yaşar, Özellikleri Nelerdir?
KISAYOL Akya balığı nedir, nasıl bir balıktır?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.