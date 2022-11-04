Savaş uçakları acil havalandı: Kuzey Kore'den gözdağı!

Yonhap'ın Güney Kore Genelkurmay Başkanlığına (JCS) dayandırdığı haberine göre, yerel saatle 11.00-15.00'te Kuzey Kore 'nin 180 savaş uçağının kendi sınırları ile batı ve doğu sahillerinde havalandığı tespit edildi.

Kuzey Kore, dün, 6 füze denemesi yapmıştı. Bu denemelerinin, hafta boyu süren ve F35 jetleri dahil yaklaşık 240 uçağın yer aldığı ABD ve Güney Kore'nin ortak hava tatbikatına karşı yapıldığı belirtiliyor.

Güney Kore Savunma Bakanı Lee Jong-sup, ABD'li mevkidaşı Llyod Austin ile Kuzey Kore'nin taktiksel dahil herhangi bir nükleer silah kullanmasına, Kim Jong-un rejiminin sonunu getirecek bir karşılık verecekleri konusunda mutabık kaldıklarını söyledi.

Lee, Kuzey Kore'nin nükleer füze konusundaki ilerlemesini sadece Kore Yarımadası ve Kuzey Doğu Asya için değil, aynı zamanda uluslararası barış ve istikrar için de büyük bir tehdit olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Koreli Bakan, bu tür tehditlere karşı caydırıcılık için ABD ile askeri kabiliyet ve konuşlanmalarını daha da güçlendirme kararı aldıklarını dile getirdi.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.