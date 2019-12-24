Fevzi Çakır fcakir@haberturk.com

Samsun Cumhuriyet Savcısı Ali Evcimen'e ait olduğu belirtilen Facebook hesabından yapılan bir paylaşım yoğun tepki çekti.

Paylaşımda, 11. Cumhurbaşkanı Gül, eski Başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu ve yeni oluşum hazırlığında olan eski Başbakan Yardımcısı Babacan’a pembe çocuk elbisesi giydiği ve el ele tutuştuğu fotoğraf karesine yer verildi.

HSK İNCELEME BAŞLATTI

Bu paylaşım sosyal medyada hızla yayılmasının ardından HSK harekete geçti. HSK 1. Dairesi, Savcı Ali Evcimen hakkında inceleme ve soruşturma izni verdi. Bu soruşturma iznine HSK Başkanı ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de olur verdi.

HSK’nın kararı uyarınca HSK müfettişleri konuyu araştıracak, söz konusu hesabın Savcı Evcimen’e ait olup olmadığını araştıracak.

HSK Müfettişlerden gelen rapor iddiaları doğrular mahiyette olursa, Savcı Evcimen hakkında bir disiplin cezasına hükmedebilecek.