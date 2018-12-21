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Schaefer, "Aksan, aksan diye bir hal oldunuz. Ben İstanbul Türkçesi konuşuyorum. Wilma Elles, Hadise ya da Meryem Uzerli gibi konuşmuyorum. Yapmayın artık Allah aşkına! Can Gürzap bile Türkçemi beğendi. Ben Wilma Elles gibi mi konuşuyorum? Kırık Türkçeyle konuşmuyorum. Alman aksanı değil konuşmam. Bazıları 'ders alma' dedi sempatikliğin gitmemesi için... Ben haber spikerliği yapmıyorum. Devamlı sunuculuk teklifleri geliyor. Demek ki memnunlar" dedi.