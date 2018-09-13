Şebnem Schaefer'den Ebru Şallı'ya şok sözler

Eski manken Şebnem Schaefer, merak edilenleri anlattı. Schaefer, "Ebru Şallı'yı yıllar önce bir yerde görmüştüm. Tanıştığımız için masasına gidip selam vermiştim. Bana 'Çok güzelsin ama çok hata yaptın.' demişti. "Sanırım kendisi hiç hata yapmıyormuş. Kendisinin hataları ne olacak peki?" dedi