Seçil Erzan ifadesinde özel fon adı altında kimlerden para aldığını anlattı

Yüksek faiz vaadiyle aldığı paralarla birçok kişiyi dolandırdığı ortaya çıkan Denizbank eski Levent Şube Müdürü Seçil Erzan’ın ifadesinde yeni detaylar ortaya çıktı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre Erzan'ın savcılık sorgusunda, 11 sayfalık verdiği ifadede fon adı altında kimlerden para aldığını da anlattı.

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“FON ADI ALTINDA PARA ALDIĞIM İSİMLER”

Seçil Erzan fon adı altında kimlerden para aldığını şöyle anlattı: “ Benim fon vaat ettiğim kişiler özetle Arda Turan, Emre Belezoğlu, İbrahim Çağlar, Emre Çolak, Muslera, Bülent Çeviker, Buse Terim ve Terim Arıcan adlı kişilerdir”.

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"SEMİH KAYA'DAN YAKAMI KURTARAMADIM"

Seçil Erzan, kendisine ’Semih Kaya ile Fırat Özdemir’e fon sebebiyle para aldın mı? Aldıysan geri ödedin mi? Ödediysen ne kadar ödedin?” şeklindeki bur soruya karşılık olarak Semih Kaya ve menajeri Fırat Özdemir hakkında şok iddialarda bulundu.

Erzan şöyle konuştu:

“Fırat Özdemir Semih Kaya’nın menajeridir. Semih Kaya'dan fon vaadiyle para aldığım doğrudur. Kendisinden 3 milyon 200 bin dolar para aldım. Bu parayı parça parça; bazen odamda bazen dışarda olacak şekilde teslim ettim. Bir seferinde Semih Kaya’dan Ali Yörük teslim almıştır. Fakat 5 milyon 700 bin dolar şeklinde geri ödeme yapmış olmama rağmen Semih Kaya’dan yakamı kurtaramadım . “

“ARDA İLE EMRE’NİN PARASI ONA GİTTİ”

Erzan devamla ifadesini şöyle sürdürdü:

Semih Kaya bana 'bu parayı vermek zorundasın' dedi. Ben o dönem Semih Kaya’ya fazladan ödediğim bu parayı Emre Belezoğlu ve Arda Turan’dan aldım. Daha doğrusu onlardan fon vaadiyle bir şekilde para alıp Semih Kaya ve Fırat Özdemir’den kurtulmak için her ikisine de ödeme yaptım”.

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“PARA FONA AİT DEĞİL DEDİM”

Erzan ifadesine şöyle devam etti:

Semih Kaya beni Fırat Özdemir’de yönlendirmişti. Daha doğrusu zamanında ondan çok yardım gördüm. 'Sen bana çok para kazandırdın o da kazanacak' dedi. Her ne kadar ben her ikisinden başta fon vaadiyle para alsam da onlara bir çok defa bu paranın fona ait bir para olmadığını faiz parası olduğunu ve birinden alıp diğerine vermek şeklinde olduğunu söyledim.

“FAİZ PARA”

"Tam olarak fon vaadiyle ilk başta Semih Kaya’dan 300 bin dolar para aldım. Sonra aldığım 3 milyon 200 bin dolar olan kadar kısım tamamen faize ilişkin bir paradır. Semih Kaya bana zorla para satmıştır Fırat Özdemir de başından itibaren Semih Kaya’nın yönlendirmesiyle paranın faiz parası olduğunu bilerek bu işe girmiştir.”

“BENİ TEHDİT ETTİLER”

“Fırat Özdemir’e defalarca böyle bir fon olmadığını söylememe rağmen 'ne yaparsan yap nasıl bulursan bul bu parayı bana öde ben gelecek planlarını yaptım. Semih Kaya futbolu bıraktı. Ne yaparsan yap bu parayı sende bırakmayız, alırız' dedi.

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“BODRUM’DA VİLLA ALDI”

Ayrıca benim Semih Kaya’ya yaptığım ödeme sonrası tam olarak zorla aldığı faizlerle Bodrum’da bir villa satın aldı. Semih Kaya bu villayı 4 milyon 200 bin Euro’ya satın aldı. Hatta şöyle ki; b2022 yılının sonlarında Semih Kaya bu villanın satış müdürü olan Barış bey ile odama geldi. Benim odamda görüşme yaptılar. Sonrasında ben villanın peşinatı olarak Semih Kaya’ya 1 milyon 575 dolar ödeme yaptım. Semih Kaya ve Barış bey 2 taksit olacak şekilde elden teslim aldılar. Yaklaşık 45 gün Semih Kaya ve Barış bey yine benim odama geldiler. Semih Kaya’nın beni önceden tehdit etmesi sebebiyle 1 milyon 575 bin dolar parayı ben tekrar 2. ödeme olarak kendisine aynı gün yaptım. Semih Kaya yine benim odamda elden aldığı parayı Barış beye evin 2. taksiti olacak şekilde ödedi.”

“PARANIN TAMAMINI ÖDEDİM”

“Olay tam şöyle olmuştur. Ben semihten ilk başta aldığım 300 bin doları ödedim. Daha sonranda aldığım 3 milyon 200 bin doları paranın tamamını da ödedim. Ana paraya ilişkin hiçbir alacağı kalmamış olmasına rağmen defalarca kez evime gelip, beni tehdit ederek zorla para almıştır. Bodrum’da bahsettiğim villayı da bu parayla almıştır. Fırat Özdemir de benden elde ettiği paralar ile annesi üzerine kayıtlı TOKİ villalarına 500 bin dolar para ödeme yaptı. Hatta Özdemir’inde o dönem lüks bir araba aldığını, bu arabanın da bedelini benden para alarak ödeyeceğini söyledi.

“SEMİH LÜKS ARAÇ ALDI”

Semih Kaya beni tehdit ederek aldığı aldığı paralarla yüksek fiyatlı Mercedes marka araç satın aldı. Ben günlerce Fırat Özdemir’in Etiler’de bulunan ofisine 2022 Aralık ayından sonra 2-3 günde bir gidip saatlerce yalvarıp ağlıyordum. Artık yakamı kurtarmak istiyordum ancak hiçbir şekilde beni dinlemediler.

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SAVCILIK ALİ YÖRÜK OLAYINI SORDU

Savcılık Semih Kaya ve Ali Yörük arasındaki herhangi bir ilişki var mı sorusuna da Seçil Erzan şu yanıtı verdi:

Ben İlk olarak Semih Kaya’dan para aldıktan sonra bu parayı doğrudan Ali Yörük’e verdim. Daha doğrusu Semih Kaya bu parayı bizzat teslim etmiştir. Semih Kaya’ya zaman zaman ödemiş olduğum paraları Ali Yörük hesabından göndermiştir. Bunun dışında her ikisinin doğrudan bir tanışıklığı yoktur.

SEMİH KAYA’NIN BAVULUNDAKİ GPS CİHAZI

Seçil Erzan’ın ifadesinde Semih Kaya’ya verdiği parayla Bodrum’da villa aldığını söylemesinin yansıra Cumhuriyet savcılığına bu soruşturmayla ilgili ilk şikayet dilekçesi veren Avukat Ümit Karadağ’ın başvurusundaki Semih Kaya ayrıntısı da dikkat çekti. Müvekkili Atilla Baltaş adına 7 Nisan 2023’te verdiği şikayet dilekçesinde, yüksek faiz fonu adı altında Seçil Erzan’a verdikleri para dolu bavulun GPS kayıtlarına göre, havalimanından İstanbul dışına çıkarılıp, daha sonra İstanbul’a geri getirildiği ve bavulu alan kişinin GPS takılı olduğunu fark ettiğini belirtti. Bu kişinin de Semih Kaya olduğunu belirten Baltaş, fon için verdikleri paranın Erzan tarafından Semih Kaya’ya verildiği ve Semih Kaya’nın da Bodrum’da bir ev aldığı iddia edilmişti.

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AYRI BİR SORUŞTURMA AÇILDI

Seçil Erzan’ın Semih Kaya, menajeri Fırat Özdemir ve Ayhan Akman ile ilgili verdiği ifadeler doğrultusunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeni bir soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

“AYHAN AKMAN’DAN FAİZ PARA SATIN ALDIM”

Ayhan Akman hakkında sorulan soruya cevap veren Seçil Erzan, Akman hakkında da bazı iddialarda bulundu.

Seçil Erzan şöyle konuştu:

Ayhan Akman verdiğinden fazlasını almıştır. Ayhan Akman'a da fon vaadinde bulunmadım. Kendisinden faizle para satın aldım; ancak kendisi çok daha fazla faizle verdiği parayı geri aldı. Kesinlikle Ayhan Akman'a hiçbir borcum bulunmamaktadır. Aksine kendisinden yüklü miktarda alacağım vardı.