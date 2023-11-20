Seçil Erzan mahkemede ilk kez konuştu

İlk kez hakim karşısına çıkan Erzan savunmasında “Faiz adı altında bu insanların aza tamah etmemeleri, çok kazanmak istemeleri beni bu hala soktu" dedi. Tutuklu sanık Ali Yörük ise, kendisinin de dolandırıldığını iddia etti. İlk kez Habertürk’ün gündeme getirdiği dolandırıcılık olayında, aralarında spor dünyasının ünlü isimleri Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan´ın da bulunduğu 18 mağdurun dolandırıldığı iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na 8 ay önce yapılan iki başvuru ile başlanan milyon dolarlık soruşturma Habertürk’ün gündeme getirmesiyle bomba etkisi yarattı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre başlatılan bu soruşturma kapsamında Denizbank Levent şubesinin banka müdürü Seçil Erzan, müşterilerine ‘Yüksek faiz” veren özel fon hesabıyla yüksek kar kazandırılıyor iddiasıyla müşterilerini dolandırmıştı. Büyüyen soruşturma kapsamında, Erzan’ın, Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan gibi birçok ünlü isminin bulunduğu 18 kişiyi dolandırdığı ortaya çıktı.

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İLK DAVA BAŞLADI

Yapılan soruşturma kapsamında Seçil Erzan ile birlikte 4 kişi tutuklandı.

Savcılık, bankacı Seçil Erzan ve 6 şüpheli hakkında "Özel Belgede Sahtecilik" ve "Nitelikli dolandırıcılık" suçlarından dava açtı. Bankacı Seçil Erzan'ın 66 yıldan 216 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Diğer şüphelilerin ise 4 yıl 6 aydan 97 yıl 6 aya kadar hapisleri istendi. Mahkeme tarafından kabul edilen iddianamenin ilk davası bugün başlandı. Seçil Erzan ve 6 şüpheli ilk kez hakim karşısına geçti.

FATİH TERİM’DEN ALMIŞ

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yapılan duruşmada söz alan Seçil Erzan, 2011 yılında Florya’da müdür olduğunu belirterek “2020 yılına kadar kimseye borcum yoktu. Bu dönemde yakınlarım bana para verir değerlendirirdim. O dönem halka arza filan giriyordum kendi hesabımdan. Bu insanlarda saygın insanlardı. Paramın yetmediği yerde kredi çekiyordum. Bakiyenin birilerinin evlerinde arabasında kolundaki saatlerinde yazlıklarında, birilerinin cebinde olduğunu biliyorum ben. Adı geçen herkesle ortak paydamız paradan para kazanmaktı. Bu işlemlerden komisyonda almıyordum. 2020 yılında Galatasaray camiasında saygın biri 300 bin dolar para vermişti. Sonrasında o dönemde kulüpten ayrıldı. O kişi kendisi elden parasını teslim etti, o parayı değerlendiriyordum. Bana verdiği paradan çok çok fazla istemeye başlayınca hayır diyemedim. İstediği zaman 50-100 bin gibi ona geri gönderiyordum" dedi. Mahkeme başkanının 300 bin dolar veren kişinin kim olduğunu sorması üzerine Erzan, Fatih Terim cevabını verdi.

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“BATMAK ÜZERE OLAN GEMİNİN KAPTANIYDIM”

Duruşmada ilk kez savunma yapan Seçil Erzan "Her şey gereksiz 'ben yaparım' özgüveniyle başladı. Benim görmezden geldiğim küçük küçük şeyler meğer çok çok büyük şeylermiş. Bu hayat banka müdürü Seçil Erzan olmaktan daha zormuş. Genel müdürümüz bize, 'Benim şube müdürlerim kaptanlarımdır. Çıplak ayakla kor üstünde yürür' derdi. Ben Şubat ayına kadar korların üstünde yürüdüm. Hiçbir yanlışım olmadı. Ben batmak üzere olan bir geminin kaptanıydım. Dolandırıcı olsam gemi batar ben kurtulurdum. Suça konu olan bakiyenin bende olmadığı, bu bakiyeyi bir yerde saklamadığımı, bununla bir şeyler almadığımı salondakilerin bildiğini çok iyi biliyorum. Bakiyenin 45 milyon olmadığını bildiklerini de biliyorum. İddianamede adı geçenlerle paradan para kazanma konusunda ortak noktamız vardı. Çok iyi çalışandım, çok iyi iş yapardım bu yüzden o camiada bilinirliğim oldu.”

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"OYUNCULARIN PARASINI DEĞERLENDİRİYORDUM"

Mahkemede uzun konuşan Seçil Erzan’ın savunmasına şöyle devam etti;

“Ben dolandırıcı değilim. Son dönemde bir şeyler ortaya çıktı. Ben Galatasaray kulübüne yakın olduğum için oyuncuların parasını değerlendirme konusunda elimden geleni yapıyordum. Ben insanların parasını üzerime almadım. Birileri beni dolandırdı. Dışarıda parayı değerlendireceğimi düşündüm ve evimi defalarca ipotek ettim. Arabamı sattım her şeyi mi sattım"

"ÇOK KAZANMAK İSTEMELERİ BENİ BU HALE SOKTU"

"Faiz adı altında bu insanların aza tamah etmemeleri, çok kazanmak istemeleri beni bu hale soktu. Şubat ayından sonra ben baskı altına girdim. Bu insanlar 7/24 beni rahatsız ettiler. Çok kötü olaylar yaşadım, evimi bastılar, silahla tehdit ettiler, mermi gösterdiler, işten attıracağız diye tehditler ettiler. İnsanların hepsi kağıt parçası istiyorlardı çünkü o kağıtlar 'ben size borçluyum' demekti. Amacım orada ben size parayı ödeyeceğim demekti. Ben hesap kitap yapamadığım da bana yardımcı olmalarını istediğim insanlar oldu. Bana dolandırıcı dedirtmeyin. Ben dolandırıcı olsaydım kimseye senet vermezdim. Ben canımla buradayım. Nisan ayından beri sağlıklı düşünemiyorum. Ben çok korkak biriyim. Ben 45 milyon dolar değil bin dolar bile kaçıramam. 11 Nisan'da biz bunların hesap kitabını yapmaya başlamıştık. Evime gelerek beni darp ettiler.”

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“KAZANDIRAMAYINCA DOLANDIRICI OLDUM”

"Fon adı altında kimseden para almadım. Bana herkes çok para kazanmak için ikna olmuş şekilde geldi. Fon adı altında para aldığım kişiler oldu. Emre Belözoğlu bana Volkan Bahçekapılı'nın referansı ile geldi. Kazandırırken Seçil’dim, kazandıramayınca dolandırıcı oldum"

ÜNLÜ İSİMLERDEN ALDIĞI RAKAMLAR

Seçil Erzan, savunmasının devamında, müşteki Emre Çolak'ın 3 milyon 200 bin dolar verdiğini ve bu paranın hepsini geri almadığını, Emre Belözoğlu'nun 4 milyon 200 bin dolar verdiğini ve geri almadığını, Arda Turan'ın teslim ettiği miktarı daha sonra yazılı beyanda bulunarak sunacağını söyledi. Fatih Terim'le aralarında para alışverişi olduğunu ancak kendisine borcu olmadığını savunan sanık, Fernando Muslera'nın ana parasından 500 bin dolarını ödenmediğini belirtti.

ALİ YÖRÜK "BENDE DOLANDIRILDIM"

Seçil Erzan’ın savunması bittikten sonra diğer şüphelilerin savunmalarına geçildi. Diğre tutuklu sanıklardan Ali Yörük, kendisinin de dolandırıldığını iddia etti. Devam eden duruşmada, sanıklardan sonra müştekilerin ifadeleri alınmaya başlandı.

DENİZBANK ÜNLÜ İSİMLERE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Ünlü isimlerin yer aldığı ve 29 şikayetin olduğu soruşturmada savcılık Denizbank ve Denizbank yöneticilerine takipsizlik kararı vermişti. Takipsizlik kararının ardından Denizbank’tan da ünlü isimler hakkında suç duyurusu gelmişti. Denizbank, eski milli futbolcu Selçuk İnan, Emre Çolak kardeşi Emrah Çolak ve Musa Mert Çetin hakkında tefecilik, nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve banka itibarının zedelendiği iddialarıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ayrı ayrı suç duyurularında bulunmuştu.

Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.