"ONA TESLİM OLMUŞ OLABİLİRİM"

Geçtiğimiz günlerde ilişkisi hakkında konuşan Seçil Gür, şunları söylemişti:

Seçil Gür, "Serdar ile birbirimize yoldaşlık yapıyoruz. Biliyorum ki benim kötülüğümü asla istemiyor. O da biliyor ki; ben onun kötülüğünü asla istemiyorum. O anlamda ona teslim olmuş olabilirim" ifadelerini kullandı.