Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Seçim
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Seçim günü bugün hava nasıl? 31 Mart Pazar bugün yerel seçimlerde İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye hava durumu

        Bugün hava nasıl? İşte 31 Mart Pazar günü hava durumu

        Tüm Türkiye bugün sandık başına gidiyor. 31 Mart Pazar günü yerel seçimleri ile bugün ülkede sabah 07.00 ile 17.00 arasında oy verilecek. Meteorolojiden alınan bilgilere kapsamında; seçim günü tüm Türkiye, bahar havasın hissedecek. İşte seçim günü 31 Mart Pazar İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu raporu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2024 - 00:12 Güncelleme: 31.03.2024 - 00:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Türkiye bugün yerel yöneticilerini belirlemek için sandığa gidiyor. Bu bilgiler ışığında, vatandaşlar havanın nasıl olacağını, ülke genelinde güncel hava durumunu sorguluyor. Seçim günü yani 31 Mart Pazar için meteorolojiden açıklama geldi. İşte 31 Mart Pazar yerel seçimlerde İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye hava durumu...

        2

        SEÇİM GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK? 31 MART PAZAR İSTANBUL, ANKARA, İZMİR HAVA DURUMU

        İstanbul'da Pazar günü hava güneşli. Hatta mega kent için sıcak bile diyebiliriz çünkü sıcaklıklar 10 ile 19 derece arasında değişecek.

        3

        Ankara da güneşli ve sıcak bir gün geçirecek. Termometreler, 24 dereceyi gösterirken Başkent bahar havasını yaşarken oy kullanacak.

        İzmir bugün bahar değil, yazdan bir gün yaşayacak kadar sıcak olacak; sıcaklıklar 28 dereceye kadar çıkacak.

        4

        SEÇİM GÜNÜ TÜRKİYE'DE HAVA NASIL OLACAK? 31 MART YURT GENELİNDE HAVA DURUMU

        Türkiye'nin beklediği bahar ayları artık geldi! Mart'ın son gününde bile olsa artık tamamen baharın ılık ve güneşli etkisine giriyoruz. 31 Mart Pazar gününden itibaren hava sıcaklıkları artıyor, güneş kendini gösteriyor.

        31 MART YEREL SEÇİM 2024 SONUÇLARINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'den Gazze'ye gece saldırısı
        İsrail'den Gazze'ye gece saldırısı
        Bingöl'de kaza 2 can aldı
        Bingöl'de kaza 2 can aldı
        Soba gazı bir aileyi yok etti
        Soba gazı bir aileyi yok etti
        Bodrum'daki kavgada 1 kişi öldü
        Bodrum'daki kavgada 1 kişi öldü
        Çöken duvarın altında kalan çocuk öldü
        Çöken duvarın altında kalan çocuk öldü
        Seçim sonuçları en detaylı verilerle Haberturk.com Seçim Özel sayfasında
        Seçim sonuçları en detaylı verilerle Haberturk.com Seçim Özel sayfasında
        Seçmenlere 'oltalama' uyarısı
        Seçmenlere 'oltalama' uyarısı
        Türkiye yarın sandık başına gidiyor
        Türkiye yarın sandık başına gidiyor
        Dortmund 10 yıl sonra başardı!
        Dortmund 10 yıl sonra başardı!
        Bayer Leverkusen adım adım şampiyonluğa!
        Bayer Leverkusen adım adım şampiyonluğa!
        250 bin kişinin yaşadığı 'dünyanın en soğuk şehri' neresi?
        250 bin kişinin yaşadığı 'dünyanın en soğuk şehri' neresi?
        Rekor kırdı, ödülü kaptı!
        Rekor kırdı, ödülü kaptı!
        İşte finans dünyasının en zenginleri
        İşte finans dünyasının en zenginleri
        Erkeklerde popo estetiği çılgınlığı
        Erkeklerde popo estetiği çılgınlığı
        Euro 2024'ün favorileri açıklandı!
        Euro 2024'ün favorileri açıklandı!
        Boşansalar da vazgeçmediler
        Boşansalar da vazgeçmediler
        Dünyaca ünlü yıldız metroda
        Dünyaca ünlü yıldız metroda
        'Telefoncular' otomobilci oldu
        'Telefoncular' otomobilci oldu