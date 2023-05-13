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Seçim yasakları neler ve ne zaman bitecek? İşte 14 Mayıs seçim yasakları

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için propaganda serbestliği ve bir kısım seçim yasakları 4 Mayıs Perşembe itibarıyla başladı. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için geri sayım devam ederken seçim yasaklarının neler olduğu ve sürecin ne zaman biteceği merak ediliyor. İşte detaylar...

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  • Seçim gününde yasaklar neler? 14 Mayıs YSK seçim yasakları neler ve ne zaman sona erecek?

    Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçimlerde uygulanacak yasakları açıkladı. 14 Mayıs tarihinde yapılacak seçimlerine az bir süre kala seçim yasakları gündeme geldi. Propaganda serbestliği ve bir kısım seçim yasakları 4 Mayıs itibarıyla başladı. Peki, seçim yasakları neler? İşte 14 Mayıs seçim yasakları hakkında merak edilenler...
  • Seçim gününde yasaklar neler? 14 Mayıs YSK seçim yasakları neler ve ne zaman sona erecek?

    SEÇİM YASAKLARI BAŞLADI

    Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) seçimler için belirlediği takvim işliyor. Takvime göre, bugün başlayan propaganda serbestliği ve bir kısım seçim yasakları, oy verme gününden önceki gün (13 Mayıs Cumartesi) saat 18.00'de sona erecek.

    MAKAM OTOMOBİLLERİ VE RESMİ ARAÇLAR KULLANILAMAYACAK

    Seçim propagandasının başlangıç tarihinden oy verme gününü takip eden güne kadar olan süre içinde, devlet, katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ile bunlara bağlı daire ve müesseseler, iktisadi devlet teşekkülleri ve bunların kurdukları müesseseler ve ortaklıkları ile diğer kamu tüzel kişilikleri ve Bankalar Kanunu'na tabi teşekküllere ait kaynaklardan yapılan iş ve hizmetler dolayısıyla (açılış ve temel atma dahil) törenler düzenlenmesi, nutuklar söylenmesi, demeçler verilmesi ve bunlar hakkında her türlü vasıtayla yayınlarda bulunulması yasak olacak.
  • Seçim gününde yasaklar neler? 14 Mayıs YSK seçim yasakları neler ve ne zaman sona erecek?

    Seçim propagandasının başlangıç tarihinden oy verme gününü takip eden güne kadar olan süre içinde bakanlarla, milletvekilleri, yurt içinde yapacakları seçim propagandası ile ilgili gezileri makam otomobilleri ve resmi hizmete tahsis edilen vasıtalarla yapamayacak. Bu maksatla yapılan gezilerde, protokol icabı olan karşılama ve uğurlamalarla törenleri de yapılamayacak, resmi ziyafet verilemeyecek. Belirtilen süre içinde bakanlar, seçimle ilgili faaliyetlerinde ve konuşmalarında 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun hükümleriyle bağlı olacak.

    Ayrıca, seçim propagandasının başlangıç tarihinden oy verme gününü takip eden güne kadar geçen süre içinde bakanlar, milletvekilleri ve adayların seçim propagandası ile ilgili olarak yapacakları gezilere hiçbir memur katılamayacak.
  • Seçim gününde yasaklar neler? 14 Mayıs YSK seçim yasakları neler ve ne zaman sona erecek?

    İŞTE MADDE MADDE SEÇİM YASAKLARI

    Resmi Gazete'de seçim gününe ilişkin bazı uygulama ve yasakların yer aldığı YSK kararları da yayımlandı.
  • Seçim gününde yasaklar neler? 14 Mayıs YSK seçim yasakları neler ve ne zaman sona erecek?

    Buna göre, seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak. Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında yerleşim yerlerinde kimse silah taşıyamayacak.

    Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek. Seçim günü saat 18.00'dan sonra düğünler yapılabilecek.

    YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak.
  • Seçim gününde yasaklar neler? 14 Mayıs YSK seçim yasakları neler ve ne zaman sona erecek?

    Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

    Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde aynı hükümler 28 Mayıs'ta da uygulanacak.

    Ülke genelinde oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00 ile 17.00 arasında olacak.

    Bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısı il ve ilçelerde 360 ila 380 kişi olacak. Köylerde seçmen sayısının 400'ü aşmaması halinde bir sandıkta oy kullanılabilecek.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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