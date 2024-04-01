Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Seçim Seçimlerde son 20 yılın en düşük katılım oranı

        Son 20 yılın en düşük katılım oranı

        31 Mart 2024 yerel seçimlerine, seçmenlerin katılım oranının düşüklüğü damga vurdu. Katılım oranı yüzde 76,6 düzeyinde gerçekleşti. Daha önce en düşük katılım oranı 2004 yerel seçimlerinde yüzde 76,26 oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.04.2024 - 00:44 Güncelleme: 01.04.2024 - 00:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Son 20 yılın en düşük katılım oranı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Anadolu Ajansı’nın verilerine göre, sandıkların yüzde 85’inin açıldığı saat 00,30 itibarıyla yerel seçimlere katılım oranı yüzde 76,62 oldu. Toplam 61.4 milyon seçmen bulunurken, kullanılan 40.1 milyon oyun 38,6 milyonu geçerli sayıldı.

        Yerel seçimlerde oylamaya katılım oranının düşüklüğü dikkat çekti. Geçen yıl 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan milletvekili seçimine seçmenlerin yüzde 88,92’si katılarak rekor kırmıştı. 2007 yılından bu yana yapılan seçimlerin tamamında katılım oranı yüzde 80’in üzerinde gerçekleşti.

        Son 20 yıllık dönemde en düşük katılım oranı yüzde 76,26 ile 28 Mart 2004 tarihindeki yerel seçimlerde kaydedildi. AK Parti’nin ilk defa iktidara geldiği 3 Kasım 2002 seçimlerinde seçmenlerin katılım oranı ise yüzde 79,08 olarak kayıtlara geçti.

        REKLAM

        Son yirmi yıllık dönemde yapılan seçimlerde katılım oranı şöyle oldu:

        -14 Mayıs 2023 Milletvekili Seçimi: Katılım oranı yüzde 88,92

        -31 Mart 2019 Yerel Seçim: Katılım oranı yüzde 85,5

        -24 Haziran 2018 Milletvekili Seçimi: Katılım oranı yüzde 88,18

        -1 Kasım 2015 Milletvekili Seçimi: Katılım oranı yüzde 87,40

        -7 Haziran 2015 Milletvekili Seçimi: Katılım oranı yüzde 86,43

        -30 Mart 2014 Yerel Seçim: Katılım oranı yüzde 88,64

        -12 Haziran 2011 Milletvekili Seçimi: Katılım oranı yüzde 87,16

        -29 Mart 2009 Yerel Seçim: Katılım oranı yüzde 85,19

        -22 Temmuz 2007 Milletvekili Seçimi: Katılım oranı yüzde 84,16

        -28 Mart 2004 Yerel Seçim: Katılım oranı yüzde 76,26

        -3 Kasım 2002 Milletvekili Seçimi: Katılım oranı yüzde 79,08

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart bizim için dönüm noktası
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart bizim için dönüm noktası
        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama
        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama
        Özgür Özel'den zafer konuşması
        Özgür Özel'den zafer konuşması
        Fatih Erbakan: Türkiye'nin üçüncü partisi olduk
        Fatih Erbakan: Türkiye'nin üçüncü partisi olduk
        30 büyükşehirde son durum!
        30 büyükşehirde son durum!
        El değiştiren şehirler
        El değiştiren şehirler
        İstanbul'da Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu?
        İstanbul'da Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu?
        Mansur Yavaş'tan ilk açıklama
        Mansur Yavaş'tan ilk açıklama
        İşte İstanbul'un 39 ilçesindeki ilk sonuçlar!
        İşte İstanbul'un 39 ilçesindeki ilk sonuçlar!
        İzmir'de hangi aday önde?
        İzmir'de hangi aday önde?
        Ankara'da Yavaş mı Altınok mu?
        Ankara'da Yavaş mı Altınok mu?
        Cemil Tugay'dan açıklamalar
        Cemil Tugay'dan açıklamalar
        Türkiye kararını verdi!
        Türkiye kararını verdi!
        Deprem bölgesinde son durum (Yerel seçim sonuçları)
        Deprem bölgesinde son durum (Yerel seçim sonuçları)
        Yerel seçim sonuçları Haberturk.com'da
        Yerel seçim sonuçları Haberturk.com'da
        Şanlıurfa'da kıyasıya yarış!
        Şanlıurfa'da kıyasıya yarış!
        Hatay'da büyük yarış
        Hatay'da büyük yarış
        3 büyükşehirde son durum
        3 büyükşehirde son durum
        Bursa'da Mustafa Bozbey mi Alinur Aktaş mı?
        Bursa'da Mustafa Bozbey mi Alinur Aktaş mı?
        Ünlüler oylarını kullandı
        Ünlüler oylarını kullandı